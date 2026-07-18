La nueva tienda de Pichara en Surco marca el debut de la cadena en el formato de puerta a calle en Perú y será el punto de partida para evaluar futuras aperturas en Lima y provincias. Foto: GEC / Mario Zapata
La nueva tienda de Pichara en Surco marca el debut de la cadena en el formato de puerta a calle en Perú y será el punto de partida para evaluar futuras aperturas en Lima y provincias. Foto: GEC / Mario Zapata
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

Con nueve años de operaciones en Perú, la cadena chilena de belleza Pichara, especializada en productos de belleza y cuidado capilar, acelera su apuesta por el mercado local. La compañía, que cuenta con más de 110 tiendas en Chile y cinco en Perú, acaba de inaugurar su sexto punto de venta, el primero con formato de tienda a puerta de calle, en Surco. La apertura responde a una estrategia para fortalecer su presencia en un mercado donde la categoría de belleza mantiene un crecimiento anual de entre 5% y 6%. ¿Cuáles son los planes del retailer para 2026 y 2027?

TE PUEDE INTERESAR

Brasileña Natura lanza línea de belleza fabricada con insumo de amazonía peruana
Lima Norte lidera gasto en belleza ¿a cuánto asciende la inversión en esta zona?
El negocio de belleza que impulsa a Bayer en Perú: las nuevas categorías que vienen

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.