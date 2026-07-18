Ericka Orrego, country manager de Pichara Perú, explicó que la reciente apertura marca una nueva etapa para la empresa. “Estamos en un momento de cambios. Hemos relanzado las tiendas y ampliado el surtido. Todo el 2025 nos hemos dedicado a fortalecer nuestro portafolio y ahora nos estamos consolidando con la apertura de esta primera tienda como nuestra flagship”, sostuvo.

El cambio de formato, agregó la ejecutiva, responde a la necesidad de captar un nuevo perfil de consumidor. “ Principalmente es para llegar a un nuevo público . Esta es nuestra segunda incursión en Lima Moderna este año, pero la primera con puerta de calle. Lo que queremos lograr es llegar a otro público“, comentó. El nuevo local también marca el debut de Pichara en el formato de tienda puerta a calle, ya que hasta ahora sus cinco establecimientos en Perú operan al interior de centros comerciales.

En esa línea, precisó que el foco está en consumidores con mayor conocimiento sobre el cuidado capilar y una mayor demanda por productos especializados. “Queremos llegar a un público más exigente, que busca comprar productos profesionales y está más informado. Con esta tienda queremos posicionarnos como nuestra tienda ancla de productos profesionales”, afirmó.

En términos de resultados, durante el primer semestre de 2026, Pichara registró un crecimiento de doble dígito en Perú respecto al mismo periodo del año anterior. Aunque la compañía no revela sus cifras por políticas internas, la alta directiva expresó que el avance superó el 10% y confió en mantener ese desempeño durante la segunda mitad del año.

“Con la apertura de la tienda en Surco, podemos seguir cumpliendo ese ritmo en el segundo semestre”, afirmó. Este resultado responde principalmente a dos factores: una mayor inversión en posicionamiento de marca y la ampliación del portafolio de productos.

A ello se suma una estrategia de expansión de la oferta, siempre enfocada en el segmento de cuidado capilar profesional. “El segundo motor del crecimiento ha sido toda la ampliación del portafolio que hemos venido realizando”, añadió.

Pichara ampliará su portafolio este año con alrededor de 30 nuevos SKUs y prepara la incorporación de nuevas marcas para fortalecer su oferta de cuidado capilar profesional. Foto: GEC / Mario Zapata

Más marcas y nuevos SKU: que viene en 2026

Como parte de esa estrategia, la compañía incorporó durante el último año 12 marcas locales de cuidado capilar y amplió su oferta en categorías complementarias como esmaltes y cuidado corporal. Sin embargo, Orrego recalcó que el foco del negocio seguirá siendo el segmento profesional.

“Nuestro enfoque continúa siendo el cuidado capilar profesional. Sabemos que las clientas también buscan productos complementarios y aprovechamos esa oportunidad para ofrecerles un surtido más amplio”, alegó.

En ese contexto, adelantó que durante este año Pichara continuará ampliando su portafolio con nuevas líneas de las marcas que ya comercializa. Entre ellas figura el relanzamiento de LinkD, una línea de la marca Elgon, que pasará de cuatro a 15 SKUs y será lanzada durante el tercer trimestre . Además, la empresa i ncorporará nuevos productos de la marca Mood, con lo que el portafolio sumará alrededor de 30 nuevos SKUs este año .

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“Además, estamos ampliando otras marcas enfocadas en el segmento profesional”, relató Orrego. Asimismo, refirió que para el próximo año la compañía incorporará nuevas marcas de terceros, cuya distribución exclusiva en el mercado peruano estará a cargo de Pichara.

En concreto, la compañía ya cerró acuerdos para sumar dos marcas de terceros, de las que será distribuidor exclusivo en el mercado peruano . Si bien, la vocera evitó precisar el número de SKUs que llegará con cada una, estimó que cada marca podría incorporar hasta 100 SKUs.

La ejecutiva mencionó que las nuevas incorporaciones responderán a una demanda creciente por productos especializados. Como ejemplo, destacó la ampliación de la línea Mood, cuyos productos identifican de forma más clara la necesidad que atienden, como hidratación, reparación o caída del cabello.

Ericka Orrego, country manager de Pichara Perú, sostiene que la compañía busca consolidar su presencia en el mercado local con nuevas tiendas, una mayor oferta de productos y, a mediano plazo, el desarrollo del canal B2B. Foto: GEC / Mario Zapata

Pichara mira provincias y el canal B2B

En paralelo, la cadena continuará con su expansión en tiendas. Tras inaugurar su primera tienda a puerta de calle en Surco, la empresa evalúa nuevas aperturas principalmente en distritos de Lima Moderna e incluso proyecta iniciar su ingreso a provincias en 2027.

Entre las ciudades que evalúa figuran Arequipa, Trujillo y Piura. Respecto al formato de los próximos locales, Orrego sostuvo que la decisión dependerá de las oportunidades que ofrezca el mercado inmobiliario. “Estamos en contacto con los centros comerciales, pero también tenemos una agencia que nos busca locales puerta de calle”, comentó.

La alta directiva agregó que la empresa espera mantener durante el segundo semestre el crecimiento de doble dígito registrado en la primera mitad del año.

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En cuanto a la experiencia de compra, Orrego sostuvo que la principal diferencia frente a otros retailers del sector radica en la asesoría especializada. “Tenemos asesoría personalizada con un capilógrafo que realiza un diagnóstico capilar y recomienda los productos que realmente necesita el cliente. No nos interesa que compre una marca determinada, sino que encuentre la solución adecuada para su cabello”, anotó.

Por último, adelantó que la compañía también evalúa desarrollar el canal profesional en Perú. Aunque hoy el negocio está enfocado en el consumidor final, Pichara tiene un plan de mediano plazo para atender a estilistas y salones de belleza . “Hoy estamos enfocados en el cliente final, pero tenemos un plan para llegar al estilista y centros de belleza. Probablemente incorporemos una persona especializada en desarrollar el canal B2B”, indicó.

Aunque el proyecto aún no tiene una fecha definida, la ejecutiva estimó que podría concretarse entre 2027 y 2028, una vez que la marca consolide su posicionamiento en el mercado peruano. Además, la empresa analiza replicar en el país las academias de formación para estilistas que opera en Chile, un proyecto que, según la ejecutiva, forma parte de sus planes de mediano plazo.