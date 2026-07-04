Limeños son asiduos compradores de productos de belleza. (Foto: istock)
Limeños son asiduos compradores de productos de belleza. (Foto: istock)
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Mayumi García
mailMayumi García

Ante un marcado dinamismo del sector belleza, las proyecciones para este 2026 sitúan a este mercado dentro de un crecimiento de hasta 7%, con ventas que alcanzarían los S/ 10,850 millones, según estimaciones del Gremio Peruano de Cosmética, Higiene Personal y Aseo Doméstico (Copecoh) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Así, dentro de este panorama, Lima ocupa un papel relevante como vitrina de marcas de diferentes orígenes que pelean la preferencia de un consumidor cada vez más exigente, multicanal y no menos diversificado en cuanto a su demanda.

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