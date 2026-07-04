De acuerdo al estudio del rubro de belleza en Lima Metropolitana, elaborado por Clientes Anónimos, un 80% de limeños adquiere productos de belleza y cuidado personal, siendo que la tendencia es dominada principalmente por mujeres (65%), seguido de varones (35%) en edades de 18 a 44 años en su mayoría. En cuanto a portafolio, el liderazgo lo asume los productos para el cuidado del cabello; en tanto, que con niveles de preferencia menor también figuran productos de cuidado facial y de cuidado corporal. La cartera menos demandada es la relacionada a fragancias y uñas.

“A diferencia de los productos para el cuidado del cabello que son una categoría de uso básico, transversal y recurrente, las fragancias y productos para uñas son las menos compradas porque no son articulos de reposición frecuente ni de uso cotidiano para la mayoría de consumidores”, justificó Jairo Ortiz, jefe de Proyectos y Operaciones de Clientes Anónimos.

Por género, el especialista sostuvo que después de productos para el cuidado del cabello que son comprados en niveles muy similares por hombres y mujeres, otras mercancias relacionadas a cuidado facial, cuidado corporal y, especialmente, maquillaje son adquiridos en su mayoría por mujeres. “Sin embargo, los hombres suelen comprar más fragancias que las mujeres”, destacó.

Ortiz indicó que, según procedencia, los consumidores de estos productos de belleza tienen una fuerte inclinación por producción nacional (45%); ello, impulsado especialmente por factores de cercanía, confianza, accesibilidad y, probablemente, mejor relación precio-calidad.

No obstante, también resalta un 40% de usuarios indiferentes al origen de los productos y un grupo menor (15%) que prefiere productos importados.

“Los productos importados tendrían mayor oportunidad de compra en cuidado facial, fragancias y categorías asociadas a prestigio o tratamiento especializado, considerando también que el importado americano tiene mayor presencia que el europeo y asiático. En general, el producto peruano seguirá fuerte por confianza y accesibilidad, mientras que los importados pueden crecer en nichos de mayor valor, especialmente si comunican calidad, respaldo y especialización”, remarcó.

¿Cuánto gastan los limeños en belleza?

Ortiz manifestó que un 48% de limeños que adquieren productos de belleza gastan en promedio entre S/ 101 y S/ 200 al mes; en tanto, un 42% están dispuestos a invertir en estos fines hasta un máximo de S/ 100 mensual, sobre todo aquellos en edades de 45 a 55 años. De este modo, Lima Norte lidera el gasto económico, con un 66% que destina entre S/101 y S/200, mientras que los habitantes de Lima Este muestra mayor inclinación a compras más económicas, con un 43% que invierte entre S/51 y S/100.

El vocero de Clientes Anónimos refirió que con una mayoría de consumidores que gasta hasta S/ 200 mensual y solo una minoría que supera ese monto, existe un importante espacio para impulsar compras complementarias, tipo packs, rutinas y productos premium, principalmente, en un público tan atractivo como mujeres de 25 a 44 años. Además, mencionó que productos de cuidado facial tienen importante oportunidad de avance, apalancado en atributos como calidad, marca y recomendación.

“La tarea pendiente de las marcas es educar mejor al consumidor y construir rutinas completas: cabello, seguido de facial y corporal, por ejemplo. También pueden reforzar confianza, calidad y valor percibido, ya que calidad, precio y prestigio de marca son los atributos más valorados”, incidió el especialista.

Respecto al punto de compra, las tiendas físicas siguen encabezando la adquisición de este tipo de mercancias, con un 56% de compradores que prefieren revisar los productos de belleza; en tanto, un 30% elige por medio de los catálogos y solo un 6% por medio de la tienda virtual.

“Se necesita mejor información del producto, reseñas, asesoría online, garantía, cambios fáciles y promociones exclusivas. El usuario quiere estar bien informado antes de realizar su compra y actualmente esa información la encuentra solo en un punto de venta físico”, finalizó.