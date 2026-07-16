Tras un 2025 en el que superó ampliamente sus proyecciones de ventas, Ecoandino prepara el siguiente paso para su crecimiento. La agroexportadora peruana busca fortalecer su portafolio, elevar el valor agregado de sus productos y consolidar su expansión internacional. ¿Cómo planea lograrlo?

Gino Samaniego, gerente general de Ecoandino, indicó que este 2026, la meta es crecer otro 20% y alcanzar los US$18 millones. Una consecuencia atribuida al fuerte incremento de la demanda internacional de cacao y a las restricciones de oferta registradas en África, uno de los principales productores mundiales del grano.

Y es que ese escenario permitió que compradores internacionales buscaran nuevos proveedores y abrieran mayores oportunidades para empresas peruanas.

"Tenemos contratos cerrados hasta el mes de octubre“, evidenció. ”Nos favorece el precio y la demanda“.

Actualmente, Ecoandino exporta a 84 países.

Nueva etapa de industrialización del cacao

Si bien el cacao continúa siendo el principal negocio de Ecoandino —representa actualmente alrededor del 65% de sus ventas—, la empresa considera que el crecimiento futuro dependerá de transformar cada vez más esa materia prima en productos de mayor valor agregado.

La maca de cacao, por ejemplo, representa alrededor del 20% de las ventas, mientras que el mango aporta cerca del 10%, y el porcentaje restante corresponde a otras categorías que la empresa viene desarrollando.

“Aproximadamente 10 puntos porcentuales del crecimiento de Ecoandino en 2026 estarán impulsados por el negocio del cacao y el otro 10% por la expansión de la línea de productos deshidratados“, precisó.

Uno de los desarrollos más importantes corresponde a una nueva línea de nibs de cacao, un producto que registra una creciente demanda en el mercado internacional.

Además del nib tradicional, Ecoandino comenzó a desarrollar nuevas presentaciones elaboradas con azúcar de coco y panela, buscando atender consumidores que priorizan ingredientes naturales y productos con mayor valor agregado.

También viene desarrollando una nueva presentación de maca tostada, un producto sometido a un proceso adicional que modifica su color y permite obtener un mayor valor comercial frente a la maca tradicional.

Sin embargo, la principal apuesta de este proceso de industrialización apunta hacia un mercado distinto al alimentario.

La agroexportadora prevé invertir más de US$2 millones en una nueva planta de deshidratados en Lima para fortalecer su capacidad de procesamiento.

Ecoandino culminó recientemente la instalación de una nueva línea para producir manteca de cacao desodorizada, un ingrediente utilizado por la industria cosmética debido a que elimina el aroma y sabor propios del cacao sin perder sus propiedades.

La inversión destinada a esta nueva línea ascendió a US$150,000. A causa de participación en una feria especializada realizada en París, donde identificaron el creciente interés por este tipo de insumos dentro de la industria cosmética.

"La manteca desodorizada mueve volumen, tiene mayor precio y también le damos un valor agregado a la manteca“, explicó Samaniego. ”El plan de Ecoandino es crecer impulsado por el mercado cosmético con la manteca desodorizada y desarrollar más el mercado de deshidratados, tanto en mango como en arándano“, resumió Samaniego.

En esa línea, las primeras muestras de la manteca desodorizada fueron recientemente enviadas a potenciales compradores internacionales y se prevé iniciar las exportaciones durante el próximo mes.

Inversión en plantas de deshidratación

Los productos deshidratados se perfilan como el segundo motor de crecimiento de Ecoandino.

A inicios de año, la agroexportadora culminó la implementación de una planta para procesar mango deshidratado en Concepción (Junín), con la que concretó las primeras exportaciones de tres contenedores. Ya para lo que resta del 2026, proyecta vender más de US$1 millón en esta categoría y exportar entre 100 y 120 toneladas.

El siguiente paso será una inversión superior a US$2 millones para construir una nueva planta de deshidratados en Lima , además de un almacén y oficinas administrativas.

“Nos permite tener mayor capacidad de producción y reducir los costos para que el mango no viaje de Piura hasta Concepción, sino que la materia prima se quede en Lima y logre una reducción de costos de gas natural”, explicó Samaniego.

La planta de Ecoandino en Concepción (Junín) continuará operando mientras la empresa impulsa nuevas inversiones para ampliar su capacidad de procesamiento.

Asimismo, calcula que la venta de mango deshidratado supere el millón de dólares y para 2027 se vendan hasta 200 toneladas.

“Tener nuestra palnta en Huancayo no es fácil, pero la visión del fundador Carlos Samaniego era que no todo podemos centralizar en Lima”, comentó.

La inversión también ampliará la capacidad para procesar arándanos deshidratados, una categoría que la empresa también busca desarrollar.

Asia impulsa la expansión internacional

La expansión internacional seguirá siendo uno de los principales ejes de crecimiento de Ecoandino. Actualmente, la empresa proyecta ampliar su presencia a 90 mercados durante el 2026.

Estados Unidos continuará como su principal destino, seguido por Europa, donde opera en mercados como Alemania, Países Bajos y Reino Unido. En Asia, mantiene presencia en Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur y Australia, región que hoy representa alrededor del 15% de sus ventas y cuya participación espera elevar hasta el 20% impulsando la comercialización de derivados de cacao y otros productos con mayor valor agregado.

Además, volverá a participar este año en una feria especializada en China para identificar nuevas oportunidades comerciales. En paralelo, Ecoandino proyecta ingresar a Colombia y Chile, mientras que continuará desarrollando operaciones en Rusia, mercado al que empezó a exportar contenedores de cacao el año pasado.