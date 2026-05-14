Romex, empresa especializada en el procesamiento y comercialización de productos derivados del café y cacao, informó que ejecutó mejoras en su planta de producción de manteca de cacao e implementó una nueva planta de café en Lima, elevando su operación en 50% para el café y en 30% en el caso del cacao.

El gerente general de la compañía dueña de Cafetal, José San Martín Tudela, explicó que este crecimiento permite proyectar un incremento en sus despachos al exterior como consecuencia de la ampliación de su capacidad productiva.

“Estas instalaciones empezaron a operar a mediados del 2025, lo que nos permitió consolidarnos en un contexto internacional con precios favorables. Al iniciar la producción desde enero de este año, calculamos un mayor volumen de exportación, lo que incrementará nuestra participación en los mercados internacionales”, indicó San Martín a la Asociación de Exportadores (ADEX).

En la actualidad, la compañía procesa principalmente café de la especie Arábica y de las variedades Catimor, Catuai, Geisha y Typica Bourbon. Asimismo, despacha cacao en granos, nibs, licor, manteca, en polvo, cobertura sucedánea y chocolate.

Cafetal es una marca de Romex. (Foto: Difusión)

Activos de Romex

Romex cuenta con plantas en diversas zonas del país, siendo que la más importante se encuentra en Lima, donde se trabajan cuatro líneas de procesos. Adicionalmente, también tiene presencia en Chincha (Ica), Jaén (Cajamarca), Chanchamayo (Junín), Quillabamba (Cusco), Tarapoto y Moyobamba (San Martín).

“Manejamos 12 centros de acopio que nos permiten tener contacto directo con miles de caficultores y cacaoteros”, remarcó el vocero.

En la actualidad, la empresa tiene presencia en Estados Unidos y Europa; en tanto, mantiene conversaciones con potenciales compradores del continente asiático, con el objetivo de favorecer su posicionamiento en esa parte del mundo.