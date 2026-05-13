Las exportaciones peruanas de café sin descafeinar y sin tostar alcanzaron los US$147,246 miles FOB entre enero y marzo de 2026, registrando un crecimiento de 50.41% respecto al mismo periodo de 2025, cuando los envíos sumaron US$97,895 miles. El producto concentró el 88.52% del total exportado del sector agro tradicional durante el periodo analizado, consolidándose como el principal motor de los despachos al exterior en esta categoría. Conozca la radiografía del mercado cafetero peruano, tomando como fuente el Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade.

Según el gremio, las diez principales empresas exportadoras de café concentraron cerca del 45% de los envíos registrados entre enero y marzo de 2026, reflejando un mercado liderado por compañías con fuerte presencia en el comercio internacional del grano peruano. En este segmento destacan tanto firmas privadas como cooperativas agrarias dedicadas al acopio, procesamiento y exportación de café sin descafeinar y sin tostar, principal producto agro tradicional exportado por el país.

Así, el primer lugar del ranking lo ocupa Olam Agro Perú S.A.C., con exportaciones valorizadas en US$13.5 millones FOB durante el periodo analizado, cifra que representó el 9.23% del total exportado. La compañía se consolidó como la principal exportadora de café del país en el arranque de 2026.

En segundo lugar figura Exportadora Romex S.A., que alcanzó envíos por US$11.1 millones y una participación de 7.6% del total. Le sigue Compañía Internacional del Café Sociedad Anónima Cerrada, con exportaciones por US$10.9 millones y una participación de 7.4% dentro del mercado exportador.

Olam Agro y Exportadora Romex en el podio

La primera en la lista es Olam Agro Perú S.A.C., filial peruana de Olam Group Limited, una multinacional con sede en Singapur. La empresa se ha consolidado como la exportadora de café verde multinacional más grande del país, suministrando cafés orgánicos, sostenibles y especiales a los mercados más exigentes del mundo.

La empresa mantiene relaciones directas con más de 10,000 caficultores y colabora estrechamente con cooperativas y asociaciones, brindando asistencia técnica y acompañamiento a lo largo del año para asegurar una producción de alta calidad y garantizar precios justos que mejoren la calidad de vida de los productores.

Por su parte, la segunda en el ranking es Exportadora Romex S.A., empresa peruana fundada en 2009 y especializada en el acopio, procesamiento, comercialización y exportación de café y cacao. La compañía se ha consolidado como uno de los principales actores del comercio exterior cafetero peruano, teniendo como principales destinos de exportación a Estados Unidos y países de Europa.

Exportadora Romex, propietaria de marcas como Cafetal, Café Gourmet 338 e Innato, se posicionó entre las principales empresas exportadoras de café peruano.

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Además de su operación exportadora, Romex desarrolló un portafolio de marcas orientadas al consumo interno y productos con valor agregado, entre ellas Cafetal, Café Gourmet 338, Innato y Romex Repostería.

Asimismo, la empresa mantiene relaciones comerciales con compañías internacionales de alimentos y bebidas como Lavazza, Dunkin’, Nestlé, Hershey’s, Barry Callebaut y Arcor, fortaleciendo así su presencia en la cadena global de café y cacao.

Perales Huancaruna pierde liderazgo en el mercado exportador de café

Tras liderar las exportaciones peruanas de café en 2024, Perales Huancaruna S.A.C. (Perhusa) descendió hasta el puesto 16 del ranking durante el primer trimestre de 2026 . La compañía registró envíos por US$2.6 millones FOB, equivalentes al 1.8% del total exportado.

El resultado marca un fuerte contraste frente al desempeño alcanzado el año previo, cuando la empresa encabezó el mercado con exportaciones por US$160.5 millones y una participación de 14.6%, consolidándose como uno de los principales actores del comercio exterior cafetero peruano.

Perhusa, reconocida comercialmente por la marca Altomayo, desarrolló una estrategia enfocada tanto en la exportación de café verde como en productos de valor agregado. La empresa inició su expansión internacional en la década de 1980 y fortaleció su presencia en Europa tras establecer una filial en Alemania en 1989.

Perales Huancaruna, compañía detrás de la marca Altomayo, perdió posiciones en el ranking exportador de café peruano.

Durante los años 90, impulsó el crecimiento de Altomayo junto a caficultores del valle de San Martín, en un contexto marcado por el dominio de marcas internacionales en el mercado local. Más recientemente, en 2023, recibió una línea de financiamiento de S/53 millones por parte de BBVA destinada a fortalecer sus operaciones sostenibles y ampliar su capacidad exportadora.

Actualmente, exporta a más de 15 países, entre ellos Estados Unidos, Alemania y Bélgica. En paralelo, fortaleció su operación industrial mediante plantas de acopio y procesamiento en Chiclayo y Callao, además de avanzar en procesos de modernización tecnológica para reforzar su operación exportadora.

Otras empresas destacadas en mercados internacionales

El cuarto puesto del ranking fue ocupado por Valley Coffee Trading S.A.C., con exportaciones valorizadas en US$5.8 millones FOB y una participación de 4% del total exportado durante el primer trimestre de 2026. En quinto lugar se ubicó la Cooperativa Agraria Norandino Ltda. Coop. Norandino, con envíos por US$5 millones y una participación de 3.43%.

Entre las demás compañías destacadas figura ED&F Man Volcafé Perú S.A., que registró exportaciones por US$4.7 millones y una cuota de 3.25% del mercado. También resaltaron H.V.C. Exportaciones S.A.C., con US$4.2 millones y una participación de 2.88%, además de Café Medellín E.I.R.L., cuyos envíos alcanzaron los US$4.1 millones FOB.

Más atrás aparece Amaz Coffee Trading S.A.C., con exportaciones por US$4 millones y una participación de 2.76%. En tanto, Selvacacao Sociedad Anónima Cerrada y Finca Churupampa Perú S.A.C. registraron envíos por US$3.3 millones cada una, consolidándose entre las principales empresas exportadoras de café del país durante el periodo analizado.

Los principales destinos del café peruano

Entre enero y marzo de 2026, Estados Unidos se consolidó como el principal destino del café peruano, con importaciones por US$47.9 millones FOB, lo que representó un crecimiento de 91.6% respecto al mismo periodo de 2025. Además, concentró el 32.53% del total exportado, manteniéndose como el mercado más relevante para el grano peruano.

Bélgica se ubicó en el segundo lugar, con compras por US$20.5 millones y un incremento interanual de 154.08%. En tanto, Alemania alcanzó importaciones por US$13.3 millones, registrando un crecimiento de 7.38% frente al año previo.

Colombia también destacó entre los principales destinos, con adquisiciones valorizadas en US$12.4 millones y una expansión de 52.64%. Canadá, por su parte, registró compras por US$10.9 millones, mostrando un avance de 12.57% respecto al 2025.

Más atrás figura Reino Unido, cuyas importaciones de café peruano sumaron US$6.9 millones, registrando el mayor crecimiento entre los principales mercados al expandirse 656.09%. Francia también mostró un desempeño positivo, con compras por US$5.7 millones y un incremento de 313.32%.

En contraste, algunos mercados registraron retrocesos durante el periodo analizado. México redujo sus importaciones de café peruano en 19.86%, mientras que Japón presentó una caída de 18.88%. También se observaron menores compras desde Suecia, cuyo valor importado retrocedió 24.8% frente al mismo periodo de 2025.