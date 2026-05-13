La canadiense Silver Mountain Resources Inc. informó sobre el progreso de la construcción, el desarrollo subterráneo y la puesta en marcha de la planta en su mina de plata Reliquias (Huancavelica).

En detalle, la compañía se encuentra en la fase de transición de desarrollo a producción en su mina Reliquias, avanzando con la ejecución del desarrollo subterráneo y la preparación de la planta de procesamiento.

Con más de US$ 30 millones en caja, la minera cuenta con la financiación necesaria para el reinicio previsto, lo que reduce significativamente el riesgo de ejecución a medida que avanza en su mina Reliquias hacia la producción comercial.

“Estamos muy satisfechos con la ejecución lograda tanto en la mina como en la planta de Reliquias. La finalización de más de 3,000 metros de desarrollo subterráneo y la instalación de todos los equipos principales de la planta marcan un hito crucial en nuestra transición a la producción”, comentó Álvaro Espinoza, director ejecutivo de Silver Mountain.

Todos los proyectos están alineados con el cronograma de la Compañía, y la reanudación de las operaciones en Reliquias sigue según lo previsto para el tercer trimestre de 2026.

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Los avances en la mina Reliquias

La compañía señaló que ha completado más de 3,000 metros de desarrollo lineal subterráneo, lo que respalda la preparación de la mina para el inicio de las operaciones. La planta ya cuenta con todos sus equipos principales entregados y en proceso de instalación.

Además, hay cerca de 12,000 toneladas de mineral almacenadas para el arranque previsto. La instalación de almacenamiento de relaves (depósito de desechos minerales) está terminada y operativa, al igual que el campamento.

La infraestructura de apoyo, como las líneas eléctricas y el sistema de tratamiento de agua, también se encuentra completamente en funcionamiento.

Silver Mountain también confirma que su programa de perforación de relleno (adicional) en Reliquias está progresando según lo previsto, lo que permite conocer mejor cuánto mineral hay disponible y planificar las operaciones en el corto plazo.

Asimismo, las actividades de exploración en terrenos ya explotados en la mina Caudalosa de la compañía también siguen avanzando, lo que refuerza la estrategia de crecimiento a escala de distrito más amplia de Silver Mountain.

Todos los proyectos están alineados con el cronograma de la minera, y la reanudación de las operaciones en Reliquias está prevista para el tercer trimestre de 2026.

“Continuamos avanzando en la perforación de relleno en Reliquias y la exploración de terrenos ya explotados en Caudalosa, lo que posiciona a la Compañía para la producción a corto plazo y el crecimiento a largo plazo”, aseguró.

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Silver Mountain inicia perforación en mina Caudalosa

El mes pasado, la canadiense Silver Mountain informó el lanzamiento de un programa de perforación en la mina Caudalosa (Huancavelica).

En dicha zona, la minera ha iniciado la primera fase de una campaña de perforación diamantina de 14.000 metros. El objetivo del programa es ampliar los recursos minerales, mejorar las leyes del yacimiento y delimitar nuevas zonas económicamente explotables.Los primeros resultados de esta campaña se esperan para abril de 2026, lo que permitirá evaluar el potencial de crecimiento del proyecto en el corto plazo.

La empresa señaló que esta iniciativa forma parte de una estrategia de crecimiento orientada a convertir los objetivos de exploración en oportunidades de producción futura. El avance en exploración resulta clave para prolongar la vida útil de las operaciones y fortalecer el desarrollo de nuevos frentes productivos dentro del portafolio de la compañía en el país.

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