La canadiense Camino Corporation anunció el inicio de una nueva campaña de perforación en su proyecto Costa de Cobre, ubicado en la región Arequipa, en la costa sur del Perú. La empresa retoma las labores de exploración tras una fase en la que ejecutó más de 28,000 metros de perforación, con resultados que confirmaron la presencia de cobre en distintas zonas del proyecto.

Entre los resultados reportados previamente se incluyen intersecciones de cobre con leyes relevantes, lo que permitió validar el potencial del área y orientar nuevas fases de exploración. La nueva campaña contempla aproximadamente 1,100 metros adicionales y estará enfocada en ampliar las áreas mineralizadas identificadas, así como evaluar su continuidad en el subsuelo.

Los trabajos buscan establecer si las zonas con cobre forman parte de un sistema mineralizado más amplio, extendido a lo largo de varios kilómetros dentro de la propiedad.

El proyecto, anteriormente conocido como Los Chapitos, es ahora referido por la compañía como Costa de Cobre, denominación que engloba el conjunto del área en exploración.

Según Camino, las perforaciones se concentrarán en estructuras ya identificadas, además de nuevos objetivos dentro del mismo corredor geológico. El área de trabajo se ubica en una franja costera con presencia de otros proyectos cupríferos, lo que refuerza el interés geológico de la zona.

La iniciativa se desarrolla en conjunto (joint venture) con la japonesa Nittetsu Mining, socia en el proyecto, con participación en su financiamiento y ejecución.

El proyecto se desarrolla junto a la japonesa Nittetsu Mining, que financia parte de la exploración. (Foto: Difusión)

En busca de mayor escala

El reinicio de perforaciones marca una nueva etapa respecto a campañas anteriores, centradas en identificar zonas mineralizadas dentro del proyecto. Con los resultados obtenidos hasta ahora, Camino apunta a extender la mineralización conocida y evaluar su tamaño y distribución en el área.

En esta fase, el foco está en definir la continuidad de las zonas con cobre y su posible integración en un sistema de mayor escala. El proyecto se mantiene en fase exploratoria y aún no cuenta con una estimación formal de recursos minerales, paso previo a cualquier evaluación económica.