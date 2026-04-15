La minera canadiense Peruvian Metals reportó nuevos resultados metalúrgicos en su proyecto aurífero y argentífero Palta Dorada (Áncash), que evidencian mejoras en la recuperación de plata y confirman niveles de recuperación de oro previamente estimados.

Según los ensayos realizados por el laboratorio Certmin en Lima, la recuperación de oro en material sulfurado se mantiene en 89%, mientras que la de plata se elevó a 75%, por encima del 61% reportado en pruebas anteriores.

Los análisis también muestran un incremento en la ley del mineral evaluado. La nueva muestra registró 11.10 gramos de oro por tonelada y 4.67 onzas de plata por tonelada, frente a los 8.30 gramos de oro y 3.39 onzas de plata reportados previamente.

“Los resultados metalúrgicos, tanto nuevos como anteriores, en materiales de óxido y sulfuro, resaltan el potencial aurífero de Palta Dorada. Nos complace que Certmin, un laboratorio acreditado, confirme nuestro trabajo previo, y confiamos en haber determinado el método óptimo para el tratamiento de nuestro mineral de sulfuro de Au-Ag”, comentó Jeffrey Reeder, CEO de la Compañía.

La planta Águila Norte es una instalación de procesamiento de minerales polimetálicos que brinda servicios a productores de mediana y pequeña escala, principalmente en el norte del país.

LEA TAMBIÉN: Endeavour Silver incrementa capacidad de Kolpa y proyecta mayor producción en Perú

Palta Dorada avanza con túneles y mejora recuperación en contexto de alza de oro

El proyecto Palta Dorada abarca unas 2,250 hectáreas y se ubica a unos 120 kilómetros de la planta de procesamiento Águila Norte, operada por la compañía. La estrategia de explotación contempla el tratamiento diferenciado de óxidos y sulfuros: los primeros serán comercializados a plantas locales, mientras que los sulfuros se transportarán a la planta de Aguila Norte para su procesamiento.

Asimismo, la empresa avanza en trabajos de infraestructura, que incluyen la ampliación de un túnel existente y la construcción de un nuevo acceso para interceptar zonas de mineral sulfurado en la veta principal.

En pruebas previas sobre material de óxido, la compañía reportó recuperaciones de hasta 82% en oro mediante lixiviación, además de antecedentes de ventas de mineral con contenidos auríferos a plantas locales.

Estos avances se producen en un contexto de altos precios internacionales del oro, lo que podría incidir en la viabilidad económica del proyecto.

“Cuando Peruvian Metals vendió su primer cargamento de oro en óxido a una planta de procesamiento local, el oro se cotizaba a US$ 1,850 por onza. Ahora que el oro se cotiza cerca de los US$ 4,700 dólares estadounidenses por onza, la viabilidad económica ha mejorado considerablemente, tanto en el material de sulfuro como en el de óxido”, recordó.

LEA TAMBIÉN: Radius Gold reporta nuevos hallazgos en el proyecto Jonco en Áncash y avanza en su exploración

Peruvian Metals levanta capital para ampliar planta Águila Norte

El mes pasado, la minera canadiense Peruvian Metals elevó a US$ 1.05 millones el monto de su colocación privada de acciones, tras registrar una mayor demanda por parte de inversionistas. Dichos recursos fueron destinados, entre otros fines, a la expansión de su planta de procesamiento Águila Norte, ubicada en la región La Libertad.

La compañía informó que inicialmente la operación contemplaba un monto menor, pero decidió ampliarla ante el interés del mercado. Los fondos obtenidos se utilizarán para financiar mejoras en sus instalaciones, capital de trabajo y oportunidades de crecimiento vinculadas con sus operaciones en Perú.

Peruvian Metals opera la planta Águila Norte, una instalación de procesamiento de minerales polimetálicos que brinda servicios a productores de mediana y pequeña escala, principalmente en el norte del país. La empresa ha señalado que busca incrementar la capacidad operativa de esta unidad como parte de su estrategia de expansión.

Y es que a inicios de marzo anunció la renovación por 10 años adicionales de los derechos de superficie del terreno donde se ubica la planta, lo que asegura la continuidad de sus operaciones en el norte del país y le permite avanzar con estudios de ingeniería orientados a ampliar la capacidad diaria de procesamiento.