La minera canadiense Fortuna Mining Corp. reportó los resultados de producción correspondientes al primer trimestre de 2026, destacando un desempeño operativo estable en sus unidades ubicadas en África Occidental y América Latina. En este periodo, la compañía alcanzó una producción total de 72,872 onzas de oro equivalente, cifra superior a la registrada en el mismo trimestre del año anterior.

Dentro de su portafolio de operaciones, la mina Caylloma, ubicada en Arequipa, mantuvo un sólido rendimiento operativo, consolidándose como un activo clave en la producción de la empresa en la región. Los resultados reflejan una operación alineada con las expectativas corporativas y una ejecución eficiente de los planes mineros.

Durante el primer trimestre, Caylloma procesó un total de 133.055 toneladas de mineral, lo que evidencia una continuidad en sus niveles de producción. La extracción se realizó principalmente mediante el método de corte y relleno vertical, que representó el 71% del total, mientras que el 29% restante se obtuvo a través del método de explotación por subniveles.

La producción de zinc y plomo se ajusta a la secuencia de extracción programada. (Foto referencial: Andina)

Producción de la mina Caylloma

En cuanto a la producción de plata, la mina alcanzó un total de 257,603 onzas, con una ley promedio de 72 gramos por tonelada. Este resultado representa un incremento del 4% en comparación con el trimestre anterior, lo que confirma la consistencia en la calidad del mineral procesado.

Respecto a los metales base, la producción de zinc y plomo ascendió a 11.5 millones y 8.2 millones de libras, respectivamente. Las leyes promedio se situaron en 4,21% para el zinc y 2,99% para el plomo, manteniendo niveles competitivos dentro de la operación.

No obstante, la compañía indicó que la producción de estos metales fue ligeramente inferior en comparación con el trimestre previo. Esta variación responde a la secuencia de extracción planificada, por lo que se encuentra dentro de los márgenes esperados y no representa un impacto negativo en el desempeño general.

El proyecto de relaves en Caylloma alcanza un 22% de avance al cierre de marzo. (Foto referencial: Andina)

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Próximos pasos

En paralelo, Fortuna Mining informó avances en el proyecto de ampliación de la instalación de almacenamiento de relaves número 3 en la mina Caylloma. Al cierre de marzo de 2026, la obra presentaba un progreso del 22%, desarrollándose conforme al cronograma establecido.

Este proyecto resulta fundamental para garantizar la continuidad de las operaciones y fortalecer la gestión de los residuos mineros, un aspecto clave en la sostenibilidad de la actividad extractiva en el país.

A nivel global, la compañía continúa impulsando iniciativas de crecimiento en otras unidades, incluyendo estudios de expansión y exploración en África Occidental. Sin embargo, en el caso peruano, los resultados de Caylloma reflejan una operación estable, con perspectivas favorables y un desempeño consistente en el inicio de 2026.