La minera canadiense Excellon Resources presentó un informe técnico sobre su proyecto Mallay, ubicado en la Oyón, región Lima, en el que confirma la presencia de importantes recursos de plata, plomo y zinc. El documento será clave para evaluar el reinicio de operaciones en la zona.

El informe, elaborado por una consultora especializada bajo estándares internacionales, respalda las estimaciones de recursos minerales anunciadas previamente por la empresa. Esto permite contar con información confiable para la planificación futura del proyecto.

Según el estudio, Mallay posee recursos significativos que incluyen tanto áreas con mayor certeza geológica como otras que aún requieren más evaluación. En conjunto, los resultados muestran un proyecto con potencial económico relevante.

El yacimiento ya estuvo en producción y dispone de permisos vigentes. (Foto referencial: Andina)

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Potencial de recursos en el proyecto Mallay

Uno de los principales factores a favor es que Mallay no es un proyecto nuevo. La mina ya operó anteriormente y cuenta con infraestructura instalada, como una planta de procesamiento y permisos vigentes, lo que facilitaría su reactivación en menor tiempo.

Para obtener estos resultados, la compañía utilizó información histórica de perforaciones y muestreos acumulados durante años de operación previa. Estos datos fueron revisados y actualizados mediante nuevas técnicas de análisis para mejorar su precisión.

El informe también señala que existe potencial de crecimiento en el corto plazo. Actualmente, la empresa realiza nuevas perforaciones con el objetivo de ampliar los recursos conocidos y evaluar zonas cercanas con posible mineralización.

Excellon busca consolidar el proyecto como parte clave de su portafolio en Perú. (Foto: Excellon Resources)

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Próximos pasos

En paralelo, Excellon anunció un acuerdo con una firma de comunicaciones para reforzar su relación con inversionistas. El contrato contempla pagos mensuales y la entrega de incentivos en acciones como parte de su estrategia corporativa.

Finalmente, el estudio fue validado por un especialista independiente, quien certificó la calidad de la información presentada. Con este respaldo, la empresa busca avanzar en la reactivación de Mallay y fortalecer su presencia en el sector minero peruano.

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