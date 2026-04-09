Cerro Corona es una operación de cobre con contenido de oro ubicada en Cajamarca. Es operada por Gold Fields, compañía de origen sudafricano. (Foto: difusión).
Cerro Corona es una operación de cobre con contenido de oro ubicada en Cajamarca. Es operada por Gold Fields, compañía de origen sudafricano. (Foto: difusión).
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Redacción Gestión
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La minera sudafricana obtuvo la aprobación del segundo Informe Técnico Sustentatorio (ITS) correspondiente a la IX Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (MEIA-d) de su unidad Cerro Corona, en Cajamarca, por parte del . La medida permitirá a la compañía introducir mejoras operativas y realizar ajustes en procesos clave dentro de la operación de oro y cobre.

Según el reporte del Senace, uno de los cambios comprende la optimización del depósito de relaves de Cerro Corona (operada por Gold Fields La Cima S.A.), que incluye la reducción del borde libre. Esto implica ajustar el nivel de seguridad operativo manteniendo la estabilidad, y permitirá además ampliar su capacidad en 4.42% (hasta 118 Mt), es decir, mejorar el almacenamiento de residuos mineros sin modificar la infraestructura existente.

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Asimismo, se aprobó la implementación de un sistema de floculación (proceso químico de tratamiento de aguas y fluidos) en el In-Pit Tailings, que permitirá tener agua de mejor calidad en la planta de procesos, al acelerar la sedimentación y clarificación para su recirculación con menor turbidez.

En la misma línea, se autorizó la modificación del canal de coronación 3800, que implica cambios en su trazado y en el diámetro de tuberías. En la práctica, esto permite mejorar el manejo del agua de escorrentía (que fluye sobre superficie) y reducir su interacción con material orgánico, facilitando su manejo posterior.

Cerro Corona opera bajo un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado previamente, lo que permite que modificaciones como el ITS se tramiten como ajustes de bajo impacto sin requerir una evaluación ambiental integral. (Foto: difusión).
Cerro Corona opera bajo un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado previamente, lo que permite que modificaciones como el ITS se tramiten como ajustes de bajo impacto sin requerir una evaluación ambiental integral. (Foto: difusión).

Modificaciones sin cambios en diseño ni mayor capacidad

De acuerdo con el Senace, las modificaciones planteadas en Cerro Corona califican como de bajo impacto ambiental, al tratarse de ajustes sobre infraestructura existente y procesos ya autorizados.

En ese sentido, la aprobación no implica ampliaciones en la capacidad productiva ni cambios en el diseño general de la mina, manteniéndose las condiciones actuales de operación.

El ITS es un instrumento que permite a las empresas mineras implementar mejoras puntuales sin necesidad de modificar su estudio de impacto ambiental integral, siempre que no se generen impactos significativos adicionales.

Cerro Corona es una operación de cobre con contenido de oro ubicada en Cajamarca, donde viene ejecutando mejoras enfocadas en hacer más eficiente el uso del agua, el manejo de relaves y el desempeño general de la operación.

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