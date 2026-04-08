Fue presidente de Southern Perú y una figura influyente dentro del Grupo México. (Foto: Southern Perú)
Fue presidente de Southern Perú y una figura influyente dentro del Grupo México. (Foto: Southern Perú)
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Redacción Gestión
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, falleció este martes 7 de abril, según se informó en una nota oficial. Su deceso marca el cierre de una extensa trayectoria en la industria minera, donde se consolidó como una de las figuras más influyentes del sector en el Perú y América Latina.

A lo largo de su carrera, y el desarrollo de las zonas donde la empresa mantenía operaciones. Su liderazgo estuvo orientado no solo a la expansión empresarial, sino también a generar impacto en las comunidades vinculadas a la actividad minera.

Consolidó a Southern Perú como uno de los principales productores de cobre del país.. (Foto: miningpress)
Consolidó a Southern Perú como uno de los principales productores de cobre del país.. (Foto: miningpress)
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Trayectoria y trabajo de Óscar González

Durante más de 25 años al frente de Southern Perú, como uno de los principales productores de cobre en el país. Este periodo estuvo marcado por decisiones estratégicas que fortalecieron la presencia de la empresa en el mercado y aseguraron su sostenibilidad en el tiempo.

Su gestión se caracterizó por el impulso de importantes operaciones y proyectos que contribuyeron al crecimiento sostenido de la compañía. Asimismo, promovió el fortalecimiento del Grupo México en la región, reafirmando su relevancia dentro del panorama minero latinoamericano.

El legado de González Rocha en la industria minera se refleja en su aporte al desarrollo del sector extractivo. Su visión y capacidad de liderazgo permitieron no solo el crecimiento empresarial, sino también la consolidación de estándares operativos que influyeron en la dinámica del rubro.

Con su partida, el sector minero pierde a uno de sus principales referentes. Su trayectoria y contribuciones permanecerán como parte fundamental de la historia de Southern Perú y del desarrollo de la minería en la región.

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