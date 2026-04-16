La canadiense Silver X Mining Corp. informó nuevos resultados de perforación subterránea en el objetivo Blenda Rubia, ubicado cerca de su operación Nueva Recuperada (Huancavelica). Según la compañía, las intersecciones confirman la continuidad de un sistema polimetálico de plata con anchos significativos, lo que podría ampliar el alcance operativo del proyecto.

Los resultados reportan intersecciones con anchos reales de hasta 17,86 metros y promedios cercanos a 6 metros en áreas donde ya se conoce mejor la forma del yacimiento. Además, se identificaron tramos de hasta 54,85 metros de ancho aparente, lo que indica que podría existir una zona con mineral mucho más extensa, que el inicialmente previsto.

De acuerdo con la empresa, el mineral no está concentrado solo en vetas (capas o franjas de roca donde se concentra el mineral) pequeñas y separadas, sino que se distribuye de manera continua entre varias estructuras. Esto abre la posibilidad de combinar métodos de explotación: en algunas zonas se podría trabajar con vetas más pequeñas, y en otras, con operaciones de mayor escala.

“Estos resultados cambian radicalmente nuestra comprensión de Blenda Rubia. Lo que estamos viendo no es un sistema de vetas estrecho, sino un corredor mineralizado amplio y continuo que tiene el potencial de sustentar la minería a gran escala en áreas seleccionadas”, comentó José M. García, director ejecutivo de Silver X.

La operación Nueva Recuperada es el principal activo productivo de Silver X en Perú. (Foto: GEC)

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Silver X ve potencial de expansión en Blenda Rubia y apunta a mayor producción

Silver X también indicó que la zona aún no está completamente delimitada y que el mineral podría extenderse tanto hacia los lados como hacia mayor profundidad. Por eso, la empresa sigue realizando perforaciones para conocer mejor su tamaño y continuidad.

En términos operativos, Silver X señaló que la cercanía de Blenda Rubia a su planta de procesamiento podría favorecer costos de transporte y flexibilidad en la producción, aunque no precisó estimaciones económicas verificadas.

Actualmente, la empresa realiza trabajos de perforación para explorar nuevas áreas y también para completar información en zonas ya estudiadas, con el fin de entender mejor cómo está distribuido el mineral y evaluar distintas formas de extracción en el yacimiento.

La operación Nueva Recuperada es el principal activo productivo de Silver X en Perú. La compañía viene enfocando su estrategia en incrementar la producción mediante la incorporación de nuevas áreas con mineral dentro del mismo distrito.

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Silver X Mining acuerda compra de proyecto Pampas en Huancavelica

El mes pasado, la canadiense Silver X Mining Corp. firmó un acuerdo definitivo para adquirir el 100% del proyecto de oro y plata Pampas (Huancavelica), a un precio de US$ 1.7 millones en pagos escalonados en efectivo a lo largo de 24 meses, además de una regalía NSR (retorno neto de fundición) del 3% con la opción de recomprar el 1.5% por US$ 1.5 millones durante los primeros cuatro años posteriores al inicio de la producción.

Por medio de la transacción, la minera norteamericana asegura el control de un proyecto epitermal de aproximadamente 7,712.5 hectáreas que alberga múltiples vetas de oro y plata de baja sulfuración,con resultados históricos y de validación, incluyendo valores de muestras de roca y de canal de hasta 85.9 g/t de oro y 1,065 g/t de plata.

El proyecto representa un activo de exploración de metales preciosos potencialmente importante dentro del cinturón polimetálico de los andes centrales.

Así, este yacimiento fortalece la base de activos de Silver X en el centro de Perú y complementa al proyecto Nueva Recuperada, también de propiedad de la compañía en Huancavelica. La estrategia de la compañía apunta a operaciones de producción, activos de exploración de alta ley y capacidad de procesamiento regional a largo plazo.