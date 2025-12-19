La nueva operación, que contará con un espacio de 230 metros cuadrados, forma parte de un acuerdo de tres años con el boulevard y representa un paso estratégico para la compañía, que hoy suma dos locales físicos en Lima —en Miraflores (avenida Pardo) y Surco—, una dark kitchen en Surquillo, y un local en Recanati, Italia. Con Asia, la firma busca ampliar su presencia hacia el sur de Lima y fortalecer su propuesta de café-restaurante de inspiración italiana.

“Asia para nosotros es un puente hacia otro objetivo. Por eso decidimos que, aunque la inversión la haga el franquiciado, la gestión del local la asumiremos directamente ”, explicó Rossano Valentini, en conversación con Gestión.

Crecimiento tras el cambio de concepto

La expansión llega en un momento de crecimiento sostenido para Valentini Café. Tras la pandemia, la empresa decidió reformular su modelo de negocio y pasar de una propuesta enfocada únicamente en cafetería a un concepto de café-restaurante, integrando pastas, pizzas y una oferta más amplia que cubre todos los momentos del día. Ese giro marcó un punto de quiebre en su desempeño.

“Antes facturábamos entre S/50,000 y S/60,000 mensuales. Hoy hemos duplicado esas cifras” , señaló Mildred Cuyubamba. De acuerdo con la fundadora, el negocio ha registrado un crecimiento interanual cercano al 30% desde 2022, impulsado por la ampliación de la carta, la innovación de productos y una experiencia más integral para el cliente.

Actualmente, cada local físico recibe alrededor de 2,000 clientes mensuales, con un ticket promedio de S/ 45. Las ventas presenciales concentran la mayor parte de la facturación, mientras que el delivery tiene una participación reducida, en línea con la prioridad que la marca da a la experiencia en salón. En paralelo, la empresa evalúa relanzar este canal bajo un modelo propio .

Cornettone, uno de sus productos más solicitados en la carta. Foto: Valentini Café.

Italia, Asia y el peso del negocio internacional

El local de Recanati, en Italia, aporta cerca del 25% de la facturación total del grupo y registra ingresos incluso superiores a los del local de Miraflores. En ese sentido, Italia se convierte en una plaza importante para la pareja y sigue siendo parte clave del negocio.

En Asia, la propuesta será similar a la de Lima, aunque con ajustes en horarios y oferta. El local operará desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la madrugada, con mayor énfasis en almuerzos, cenas y la franja nocturna, considerando el entorno comercial y de entretenimiento de la zona.

Las pizzas artesanales de Valentini Café, elaboradas bajo el estilo italiano, forman parte de la propuesta que la marca llevará a su nuevo local en el Boulevard de Asia.

Innovación y nuevos productos

Uno de los diferenciales de Valentini Café es su laboratorio de producción en Surquillo, desde donde desarrollan nuevos productos. Así nació el “cornettone”, una versión gigante del tradicional cornetto italiano pensada para compartir, que se volvió viral y contribuyó al incremento de ventas.

A ello se suma una nueva apuesta por los helados artesanales, cuya producción también se realizará en el laboratorio.

El lanzamiento está previsto para enero y se iniciará en Asia . “Estamos experimentando con una propuesta que combina lo dulce y lo salado, inspirada en lo que se hacía en Italia en los años 60”, adelantó Rossano Valentini. La expectativa es que esta línea contribuya a un crecimiento adicional de entre 15% y 20% en los primeros seis meses.

La porchetta con crescia integra la propuesta gastronómica que Valentini Café.

Origen de los insumos

El café de especialidad proviene de Chanchamayo, de una finca vinculada a la familia de Mildred Cuyubamba, mientras que otros insumos clave se importan desde Italia.

“No queremos perder la esencia ni desvirtuar el concepto. Hacemos cocina italiana auténtica, con productos frescos, sin incorporar platos que no tienen que ver con nuestra identidad”, sostuvo la fundadora. Esa consistencia, afirman, es la base para sostener el crecimiento y seguir evaluando nuevas oportunidades de expansión.