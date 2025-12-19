Valentini Café amplía su presencia con la apertura de un nuevo local en el Boulevard de Asia, como parte de su estrategia de crecimiento y expansión. Foto: Valentini Café.
Valentini Café amplía su presencia con la apertura de un nuevo local en el Boulevard de Asia, como parte de su estrategia de crecimiento y expansión. Foto: Valentini Café.
Valentini Café, la marca ítalo-peruana fundada por los esposos Rossano Valentini y Mildred Cuyubamba, avanza en su proceso de expansión con la apertura de un nuevo local en el Boulevard de Asia, un proyecto que demandará una inversión de US$ 100,000 y que se ejecutará bajo un esquema de franquicia, aunque con gestión directa de sus fundadores.

