Actualmente, la cotización internacional del cacao viene siendo alrededor de 70% más baja tras los récords de entre US$ 12,000 y US$ 13,000 por tonelada alcanzados durante finales de 2024 e inicios de 2025.

La caída ha sido progresiva. A inicios del 2026, el precio rondaba los US$ 5,000 por tonelada, pero ahora en abril se sitúan en torno a los US$ 3,300, según datos de la Organización Internacional del Cacao (ICCO).

Este ajuste se produce ante las expectativas de un creciente excedente de oferta en la temporada 2025/2026 por mejoras climáticas en países africanos como Costa de Marfil y Ghana, responsables de cerca del 60% de la producción mundial, sumado a la débil demanda de los fabricantes de chocolate que se vieron afectados por los altos precios.

La cotización internacional del cacao viene siendo un 70% más baja tras los récords.

El efecto en el Perú

Ante este panorama, el Perú inició el año con una menor venta del insumo. Según el último reporte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el valor de las exportaciones de cacao y sus derivados cayó en más de 45% durante el primer bimestre de 2026, pasando de US$ 236 millones a US$ 129 millones.

Con la menor demanda también se contrajo la cantidad exportada. En estos primeros meses, el volumen de cacao en grano enviado al exterior se redujo en 27%.

Estas ya venían cayendo desde fines del año pasado, tras varios meses de crecimiento sostenido. El valor de las exportaciones de cacao retrocedió en el último trimestre, cayendo específicamente desde noviembre.

Según el último reporte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el valor de las exportaciones de cacao y sus derivados cayó en más de 45% durante el primer bimestre de 2026.

¿Qué se espera?

A pesar del escenario actual, los productores y exportadores se mantienen optimistas para la segunda mitad del 2026, señaló José Antonio Mejía, presidente del Comité de Café y Cacao de la Asociación de Exportadores (ADEX).

El representante gremial estimó que el volumen de producción mejoraría y se mantendría estable a fines del año, proyectando alcanzar entre 190,000 y 200,000 toneladas de cacao para cierre del año.

Aunque se espera igualar el volumen exportado el año pasado, el valor total de las exportaciones sí sufriría un ajuste significativo, pues consideró complicado que los precios vuelvan a alcanzar cifras récord. Hacia adelante, el comportamiento del mercado dependerá en gran medida de factores climáticos.

“ Esperamos que el precio se recupere y suba a entre US$ 4,500 y US$ 5,000 en los próximos meses por efectos del Fenómeno de El Niño, pero el valor de exportaciones va a disminuir. No se van a lograr los mismos niveles que el año pasado, pero podríamos llegar a US$ 500 o US$ 600 millones posiblemente ”, proyectó Mejía.

Aunque para la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) los primeros meses del año aún no son determinantes para proyectar el desempeño anual -pues la producción más fuerte se concentra a mitad de año-, coincidió en que este año difícilmente se alcanzarían los niveles récord del año pasado. Un avance de un Fenómeno de El Niño global podría aumentar las expectativas.

“Va a depender mucho de cómo se comporte el Fenómeno de El Niño y de lo que ocurra en África y Ecuador, que son ahora los principales productores. Un mayor efecto en la producción de esos competidores generaría un alza de precio que también podría ayudar a que lleguemos a un monto más alto”, indicó Gabriel Amaro, presidente de AGAP.

Sin embargo, advirtió que el impacto no es inmediato ni uniforme, pues El Niño puede afectar distintas zonas, incluido el Perú. Por ahora, Amaro indicó que entre enero y febrero la producción en toneladas ha caído alrededor de 16% y “ dependiendo de cómo evolucione (el clima), podría generar presiones al alza en los precios o afectar la producción ” .

En ese sentido, Mejía, de ADEX, estimó que el factor climático podría terminar reduciendo entre en 30% a 50% la producción de países africanos.

Otro elemento que explica la débil demanda actual es el rezago con el que se trasladan los precios a lo largo de la cadena, pues el chocolate aún refleja los costos elevados del año pasado.

“Todo el cacao que se está consumiendo ahora en Europa o Estados Unidos es cacao caro, porque fue producido con insumos caros. Para que el efecto del cacao más barato llegue al consumidor y bajen los precios del chocolate va a demorar entre ocho meses y un año”, precisó.

Por ello, pese a la caída de precios internacionales, la demanda no se recupera de inmediato, pues los inventarios acumulados en la industria todavía están siendo absorbidos, lo que retrasa una eventual reactivación del consumo.

Para mitigar el impacto de los precios bajos, Mejía añadió que los productores y exportadores ha implementado una estrategia de embarque, almacenando granos y derivados como manteca y polvo de cacao, los cuales pueden preservarse hasta por un año y pueden exportarse después.