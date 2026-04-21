Los precios del cacao iniciaron el 2026 en "rojo". Ahora los exportadores peruanos ponen su atención en Fenómeno de El Niño. (Foto: Andina)
Los precios del cacao iniciaron el 2026 en "rojo". Ahora los exportadores peruanos ponen su atención en Fenómeno de El Niño. (Foto: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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Luego de un 2025 marcado por precios históricos, el cacao peruano enfrenta un inicio de año complejo con una cotización más baja y menores exportaciones del insumo base para el chocolate.

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