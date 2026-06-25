Alberto Becerril, gerente financiero de Ukaw, adelantó a Gestión que los fundadores de la marca, Giannina Flores y Guillermo Herrera, vienen evaluando las ubicaciones para instalar sus primeros locales en Europa y Norteamérica.

En España, la empresa analiza abrir una tienda en Barcelona o Madrid, mientras que en Estados Unidos evalúa su ingreso a Orlando. Ambas operaciones entrarían en funcionamiento hacia el tercer trimestre de 2027.

“Nuestro modelo de negocio apuesta por tiendas propias, donde mostramos todo el proceso del cacao, del grano al chocolate”, precisó Flores. ”Ukaw fusiona el cacao ucayalino con la gastronomía nacional e internacional para crear productos innovadores”.

La marca prioriza además locales puerta a calle debido al perfil de sus consumidores, puesto que cerca del 60% de los clientes de sus locales corresponde a turistas y visitantes extranjeros , público que la empresa busca capitalizar con su expansión internacional.

La marca busca posicionar el cacao amazónico peruano en mercados con alto consumo de chocolates premium.

Además, la internacionalización forma parte de una estrategia de crecimiento más agresiva para los próximos años. Y es que la empresa ha mantenido un crecimiento promedio cercano al 30% anual desde 2021, impulsado por su expansión desde Ucayali hacia Lima, mercado que elevó sus ventas en alrededor de 45%.

En esa línea, el gerente estimó que la expansión internacional permitirá elevar el ritmo de crecimiento de la compañía hasta alrededor de 40% en promedio hacia 2027.

Actualmente, Ukaw ya exporta productos a países como Francia, Irlanda y México. Además, mantiene operaciones comerciales vinculadas a Canadá mediante aliados estratégicos.

Ukaw apuesta por España como hub para Europa

Ahora bien, la apuesta de Ukaw se sustenta en las diferencias de los hábitos de consumo. Mientras en Perú el consumo per cápita anual de chocolate ronda los 600 gramos por persona, en Europa supera los 8 kilos y en Estados Unidos alcanza alrededor de 4.5 kilos.

“ España va a ser nuestro centro de distribución para futuras operaciones en Europa ”, sostuvo Flores.

La marca proyecta un crecimiento promedio ponderado cercano al 40% anual, impulsado principalmente por Europa, donde estima expandir sus operaciones en alrededor de 60% debido al alto consumo de chocolates con elevado contenido de cacao.

España será el centro de distribución de Ukaw para futuras operaciones en Europa.

Asimismo, la empresa prevé un crecimiento de 20% en Estados Unidos y mantener una expansión sostenida de 30% anual en el mercado peruano, respaldada por una estrategia de inversión agresiva y el incremento de la demanda de chocolates premium elaborados con cacao amazónico.

Además, la empresa busca posicionarse en mercados con mayor preferencia por chocolates con alto contenido de cacao. Así, Ukaw ha enfocado su estrategia en productos con al menos 35% de cacao puro frente a sustitutos derivados de manteca vegetal.

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Ukaw acelera expansión local e innovación

Mientras avanza con sus planes de crecimiento fuera del país, Ukaw continúa fortaleciendo su presencia en el mercado peruano. La marca proyecta nuevas aperturas en Cusco (1), La Libertad (1) y Arequipa (1), además de seguir expandiéndose en Lima.

“Tenemos ahora nuestro café en Barranco y estamos en negociación para abrir una tienda en Miraflores para el tercer trimestre de 2026”, indicó Flores.

La marca desarrolla productos que fusionan cacao ucayalino con gastronomía peruana e internacional.

En paralelo, inauguraron este año un nuevo centro de producción e innovación en Surquillo, desde donde desarrolla nuevas líneas de chocolatería, pastelería y productos orientados al mercado limeño.

Actualmente, Ukaw cuenta con cinco locales a nivel nacional y una planta principal de producción ubicada en Ucayali, cerca de la zona aeroportuaria utilizada para sus exportaciones.

Entre sus recientes lanzamientos exitosos figura el denominado chocolate Dubái, además de nuevas líneas de bombonería desarrolladas junto al grupo musical Los Mirlos.