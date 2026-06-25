Ukaw proyecta llevar su modelo de chocolaterías experienciales a Europa y Norteamérica. (Foto: Ukaw)
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Dax Canchari Reyes
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Ukaw, la marca peruana de chocolates amazónicos nacida en Ucayali, acelera sus planes de crecimiento dentro y fuera del país. La empresa evalúa nuevas aperturas en Lima y regiones mientras prepara su siguiente etapa de expansión internacional con foco en mercados de mayor consumo de chocolate. ¿Cómo busca posicionar su propuesta en el exterior?

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