La exportación de cacao peruano al cierre del 2025 habría consolidado a nuestro país entre los diez principales proveedores del insumo para la fabricación del chocolate a nivel mundial, pero su desempeño para el 2026 no está exento de retos tanto por factores externos como internos.

Con data disponible, a noviembre del 2025, Perú embarcó al mundo un aproximado de 72,000 toneladas de cacao, 12% superior que lo despachado al exterior en igual periodo del 2024.

A su vez, el valor de las exportaciones de ese fruto y sus derivados a noviembre del año pasado alcanzó los US$ 1,454 millones. Este monto no solo fue superior en un 17.35%, sino que representó una cifra récord pues ya en ese mes se había superado todo lo embarcado en el 2024 (US$ 1,239 millones).

Evolución de las exportaciones anuales del cacao peruano. Fuente: Fresh Fruit

¿Qué explica este récord?

Este resultado, según un análisis de la empresa especializada Fresh Fruit, estuvo marcado por el precio internacional, que es el que ha explicado también el crecimiento sostenido de los envíos de ese producto en los años anteriores.

Entre 2010 y 2023, recuerda, el valor exportado de cacao y derivados pasó de US$ 72 millones a US$ 352 millones, equivalente a un crecimiento promedio gradual cercano al 13% por año, aunque el 2024 escaló hasta los US$ 1,239 millones, un salto del 252% frente al año previo.

Eso en la práctica significa que ya el 2024 el Perú había multiplicado por 3.5 su nivel del año previo en apenas un ciclo comercial, con el precio internacional actuando como motor principal y acelerando el traslado de valor a toda la cadena.

Exportación de cacao logró un récord a noviembre último (Fuente: iStock)

Lo que se espera para el 2026

Para este año, prevé que el escenario de precios que hasta ahora impulsó el aumento sostenido en nuestras exportaciones de cacao y derivados, se vería mermado debido a una mayor oferta de los principales productores mundiales, como son países del África occidental.

“Con una mayor oferta esperada desde África occidental, el escenario base es de presión bajista sobre los precios frente a los precios de 2024 y 2025”, anota, señalando que no avizora que se vuelvan a alcanzar los precios excepcionales de los años previos.

FocusEconomics y Scotiabank habían proyectado anteriormente que, para el 2026, el cacao podría alcanzar un precio promedio anual de US$ 6,476 por tonelada, por debajo de los US$ 8,282 en promedio del 2025, y lejos del pico de los US$ 12,000 alcanzado en enero de este año.

En línea con esas proyecciones, ya desde octubre último se aprecia una tendencia declinante en la cotización internacional de ese producto, que llega este mes en torno a los US$ 4,560 por tonelada.

Desde octubre último se aprecia una tendencia declinante en la cotización internacional del cacao. Fuente: Fresh Fruit

Implicancias en la caída del precio

Christian Robin, director ejecutivo de la Plataforma Suiza del Cacao Sostenible (Swissco) ha previsto que el precio de ese insumo podría normalizarse entre los US$ 3,500 a US$ 4,000 por tonelada.

Para Fresh Fruit, el escenario base de presión bajista sobre la cotización de ese commodity agrícola, implicará para el Perú que el impulso fácil del precio se perdería, y que el desempeño dependerá más de la ejecución comercial y productiva.

Ello implica asegurar la calidad de llegada del producto a destino, sostener una trazabilidad del mismo, y sobre todo, profundizar el valor agregado como amortiguador de márgenes.

Respecto a la trazabilidad, un factor a favor que se aprecia para Perú es que el Parlamento Europeo respaldó la decisión de postergar por un año, el cumplimiento de la regulación EUDR para el ingreso a la Unión Europea de materias primas -como el café, soja, madera, cacao, entre otros- que no causen deforestación en los países de origen.

Riesgo agroclimático

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha previsto algunas condiciones de riesgo agroclimático en algunas de las principales zonas productoras de cacao en el Perú hasta febrero del 2026, que podrían jugar en contra de mejorar la calidad del fruto.

En la selva norte, refiere que en zonas cacaoteras de San Martín se prevé lluvias dentro de niveles normales a superiores durante el próximo trimestre, con las anomalías más notables en febrero, mientras que las temperaturas estarían sobre lo normal en este mes, volviendo a niveles normales entre enero y febrero próximos.

Estas condiciones, señala, serían favorables para el cuajado de frutos y el desarrollo de mazorcas, aunque la alta humedad y las condiciones cálidas crearían entornos propicios para el incremento de enfermedades fungosas, por lo que el riesgo agroclimático en el trimestre se estima entre bajo en gran parte de las zonas y medio en algunos sectores con manejo agronómico deficiente.

En la selva central, el Senamhi pronostica que en zonas productoras de cacao de Huánuco y Ucayali se presentarán condiciones ambientales que favorecerían en desarrollo normal de fructificación.

Sin embargo, advierte, el incremento de temperaturas junto a la alta humedad podría favorecer el aumento de enfermedades fungosas como la escoba de bruja y otras que podrían afectar la calidad de frutos. Por ello, indica que el nivel de riesgo agroclimático para el trimestre se estima de bajo en la gran mayoría de zonas y medio en algunos sectores localizados.