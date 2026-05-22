Yelavé Nature, especializada en la fabricación y distribución de cosméticos, prevé lanzar el próximo año una nueva línea de productos nutracéuticos (derivados de alimentos naturales con aporte nutricional), orientados a distintas necesidades de salud, adelantó la gerenta general de la firma, Yngrid Lama.

“El objetivo no se limita a la comercialización, sino a desarrollar propuestas con un propósito definido. Por ejemplo, estudios científicos preliminares sugieren que la combinación de aceite de coco con aceite esencial de orégano tendría propiedades antiparasitarias. También trabajamos con propóleo y otros ingredientes que complementan aplicaciones en aromaterapia y cuidado de la piel”, explicó la representante a la Asociación de Exportadores (ADEX).

Como parte de esta nueva etapa y con el propósito de ampliar su capacidad operativa, la empresa viene invirtiendo en maquinaria y en el fortalecimiento de su infraestructura. “Venimos optimizando nuestra planta, pues consideramos que, a fin de atender potenciales mercados de exportación, es necesario cumplir con mayores volúmenes”, añadió.

Lama precisó que en la empresa transitaron de la fabricación de lotes de 100 o 200 kilos a producir lotes de hasta 1,000 kilos. “La demanda sigue aumentando y debemos continuar expandiéndonos, pero de manera responsable, sin descuidar el mercado local, donde contamos con una importante cartera de compradores”, agregó.

Yelavé Nature tiene diversos productos en portafolio. (Foto: Yelavé Nature)

Portafolio de Yelavé Nature

Yelavé Nature tiene más de 60 desarrollos en proceso y alrededor de 30 registros en trámite, atendiendo a más de 35 clientes , cuyas marcas ya cuentan con órdenes de fabricación programadas antes de concluir el registro sanitario, debido a sus próximos lanzamientos comerciales.

La firma tiene 25 años de creación, iniciando operaciones con una línea cosmética y, hace 16 años, implementó un laboratorio de marca propia, así como servicios de maquila. Posteriormente, amplió su portafolio hacia bienes industriales destinados al hogar, la limpieza y los antisépticos.

El año pasado, Yelavé Nature incrementó sus ventas en 10% respecto al 2024.