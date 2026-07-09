La cadena chilena DBS Beauty Store cumplió su primer año de operaciones en Perú acelerando su expansión con la apertura de su décima tienda. La compañía, que ingresó al país en junio de 2025 y compite con cadenas especializadas como Aruma, continúa ampliando su cobertura para acercar su oferta de productos de belleza y cuidado personal a más consumidores.

La nueva tienda abrió sus puertas el 1 de julio en el primer nivel del Mall Plaza Piura, cerca del patio de comidas. Con esta inauguración, DBS Beauty Store fortalece su presencia en el norte del país y sigue avanzando en su expansión fuera de Lima, alcanzando un total de diez establecimientos operativos en el mercado peruano, donde busca consolidarse en una categoría cada vez más competitiva.

La empresa explicó que este crecimiento responde al interés de los consumidores peruanos por acceder a una mayor variedad de productos y a las últimas tendencias internacionales de belleza. En ese contexto, mantiene su apuesta por desarrollar espacios comerciales que prioricen la experiencia de compra, como parte de su estrategia para seguir ganando espacio en el mercado local.

La empresa fortalece su presencia en el norte del país con su nueva apertura. (Foto: DBS Beauty Store)

Planes de expansión de DBS Beauty Store en Perú: más de 30 tiendas

DBS Beauty Store mantiene su apuesta por el mercado peruano, donde proyecta desarrollar una red de más de 30 tiendas como parte de su primera expansión internacional fuera de Chile. En entrevista con Gestión, Andrés Ferrer del Valle, gerente general de Empresas DBS, y Dominique Rosenberg, vicepresidenta ejecutiva y fundadora de la compañía, detallaron la estrategia con la que buscan consolidar su presencia en el país.

Ferrer señaló que la expansión priorizará los centros comerciales, siguiendo el modelo que la empresa aplica en Chile, aunque no descartó evaluar locales a puerta de calle. Además, remarcó que el crecimiento no se limitará a Lima. “Vemos un gran potencial no solo en Lima, sino también en provincias” y “nuestro objetivo es tener presencia en todo el Perú”, afirmó. Incluso, reveló que la empresa ya exploraba oportunidades en Cusco.

Por su parte, Rosenberg explicó que el ingreso al mercado peruano estuvo precedido por un trabajo para adaptar la propuesta comercial a las consumidoras locales. “Hemos trabajado intensamente en la curaduría del surtido de productos” y “llegamos con cuatro categorías principales”, indicó. Asimismo, destacó que la cadena incorporará productos de proveedores peruanos para impulsar el desarrollo de negocios locales.

Sobre la competencia, la ejecutiva aseguró que DBS Beauty Store busca diferenciarse de otros actores del mercado. “No venimos a ocupar un espacio que ya existe, sino uno que consideramos está vacío”, sostuvo. Agregó que “las consumidoras peruanas se merecen tener varias alternativas, con estilos y propuestas distintas”, como parte de una estrategia enfocada en ofrecer una experiencia de compra diferenciada.