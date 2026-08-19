Puerto de Salaverry, operado por Salaverry Terminal Internacional (STI), concesionaria perteneciente al Grupo Tramarsa. Foto: Andina
Puerto de Salaverry, operado por Salaverry Terminal Internacional (STI), concesionaria perteneciente al Grupo Tramarsa. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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Han pasado cerca de dos años desde que se anunciaron nuevas inversiones para el Puerto de Salaverry (La Libertad). En 2024, . Ahora, la atención se centra en los siguientes pasos del concesionario. ¿Qué nuevas inversiones tiene previsto ejecutar el )?

En detalle, presentó ante el un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) que plantea la modificación del sistema de embarque y descarga de graneles sólidos, así como la ejecución de obras en el terminal multipropósito.

Estas intervenciones buscan optimizar la capacidad operativa, logística y de almacenamiento del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry, a través de cerca de diez acciones concretas.

El proyecto contempla ampliar la variedad de graneles sólidos que podrán almacenarse en las canchas de acopio del terminal Foto: Andina
El proyecto contempla ampliar la variedad de graneles sólidos que podrán almacenarse en las canchas de acopio del terminal Foto: Andina

¿Qué obras se van a ejecutar en Salaverry?

Entre las intervenciones previstas se encuentra la ampliación de la variedad de graneles sólidos que podrán almacenarse en la cancha de acopio No 5, de acuerdo con el ITS. Actualmente está zona esta destinada al almacenamiento de baritina, bauxita, mineral de hierro, manganeso y puzolanas.

Ahora, el Grupo Tramarsa propone incorporar antracita y otros graneles sólidos, en función de la demanda del mercado. Este cambio no implica aumentar el volumen de acopio previamente aprobado, sino ampliar la variedad de materiales que podrán ser almacenados en esta cancha.

El segundo cambio está relacionado con las condiciones para manejar antracita. El ITS propone que el nivel de humedad permitido varíe según el tamaño de las partículas y que este sea verificado o ajustado antes del embarque. Estos rangos no serán exigidos mientras el material permanezca almacenado en las canchas.

La tercera modificación plantea elevar de 5 a 7.5 metros la altura máxima de las rumas de antracita en las canchas de acopio No 1, 2, 3 y 4. La misma altura se aplicaría a la cancha No 5, donde también se propone permitir el almacenamiento de este material.

Según el ITS, la medida busca aprovechar mejor el espacio disponible, sin afectar las áreas necesarias para la circulación y maniobra de los equipos. La permanencia promedio de la antracita en las canchas será de unos 20 días.

Como cuarto punto, el ITS apunta al actual almacén de concentrados de minerales, que tiene una capacidad de 30,000 toneladas y un área de unos 5,800 m². Actualmente, allí se almacenan concentrados de cobre, plata y zinc. Con el ITS, el Grupo Tramarsa busca incorporar también concentrados de oro, plomo y otros minerales, según la demanda del mercado. La propuesta no contempla aumentar la capacidad de almacenamiento.

Las modificaciones propuestas buscan ampliar las operaciones de embarque, desembarque y almacenamiento de distintos tipos de carga. Foto: Andina
Las modificaciones propuestas buscan ampliar las operaciones de embarque, desembarque y almacenamiento de distintos tipos de carga. Foto: Andina

Las otras cinco modificaciones en el puerto

El quinto cambio amplía las operaciones que STI podrá realizar con otras cargas. Se plantea incorporar el embarque, desembarque y almacenamiento de una mayor variedad de productos, además de operaciones de pre-stacking y re-estiba.

Entre las cargas consideradas figuran productos industriales como carbón, coque, cal, caliza y roca fosfórica, así como productos de consumo como cebada, arroz, avena, cacao, café y malta, entre otros.

El ITS precisa que el pre-stacking y la re-estiba serán operaciones temporales destinadas a ordenar y facilitar el movimiento de las cargas, y no implicarán almacenamiento permanente.

El sexto cambio contempla, en tanto, tres nuevas áreas dentro del terminal. La Zona A, de más de 113,000 m², podrá recibir contenedores, carga fraccionada, carga rodante, carga de proyectos y otros productos que no sean graneles.

La Zona J, de unos 16,100 m², será utilizada como una zona de espera para camiones, con el objetivo de ordenar y regular su ingreso a las canchas de acopio. Mientras que la Zona R, de más de 26,000 m², también podrá utilizarse para atender cargas distintas a los graneles.

Estas áreas, señala el documento, permitirán ordenar el tránsito de camiones, reducir la congestión interna y mejorar las operaciones logísticas.

Además, se contempla mejorar el actual sistema de lavado de llantas de camiones ubicado en la Losa E. Para ello, se construirán dos nuevas pozas de sedimentación, que permitirán retener los sólidos y mejorar el tratamiento del agua utilizada. La octava modificación contempla construir un nuevo sistema de lavado automático de neumáticos para los vehículos pesados que operan en las canchas de acopio.

El noveno cambio tiene previsto la instalación de cinco isotanques de 1,000 litros cada uno, uno en cada cancha de acopio No 1, 2, 3, 4 y 5. Estos depósitos servirán para abastecer de diésel a los equipos utilizados en las operaciones portuarias, con sistemas de contención para reducir riesgos ante eventuales derrames.

Claves

  • Tiempo de ejecución: El ITS precisa que la etapa de construcción tendrá una duración de ocho meses, mientras que la etapa de operación y mantenimiento de los componentes tendrá una duración promedio de 22 años.
  • Inversión estimada: En cuanto a la inversión, el presupuesto estimado para los componentes que sí requieren obras asciende a US$ 2.87 millones, incluido el IGV. Este monto corresponde a cuatro de los nueve componentes. Los otros cinco no tienen presupuesto de construcción porque, de acuerdo con el ITS, se implementarán mediante cambios operativos utilizando la infraestructura, instalaciones y áreas existentes del terminal.

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