Han pasado cerca de dos años desde que se anunciaron nuevas inversiones para el Puerto de Salaverry (La Libertad). En 2024, Salaverry Terminal Internacional (STI), empresa concesionaria y operadora del terminal portuario, perteneciente al Grupo Tramarsa, presentó una propuesta que contemplaba una inversión de US$ 4.5 millones para optimizar las labores de dragado, es decir, la remoción de arena y sedimentos del fondo marino necesaria para mantener la profundidad del canal de navegación y permitir el ingreso seguro de embarcaciones. Ahora, la atención se centra en los siguientes pasos del concesionario. ¿Qué nuevas inversiones tiene previsto ejecutar el Grupo Tramarsa (Grupo Romero)?

En detalle, Salaverry Terminal Internacional (STI) presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) que plantea la modificación del sistema de embarque y descarga de graneles sólidos, así como la ejecución de obras en el terminal multipropósito.

Estas intervenciones buscan optimizar la capacidad operativa, logística y de almacenamiento del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry, a través de cerca de diez acciones concretas.

El proyecto contempla ampliar la variedad de graneles sólidos que podrán almacenarse en las canchas de acopio del terminal Foto: Andina

¿Qué obras se van a ejecutar en Salaverry?

Entre las intervenciones previstas se encuentra la ampliación de la variedad de graneles sólidos que podrán almacenarse en la cancha de acopio No 5, de acuerdo con el ITS. Actualmente está zona esta destinada al almacenamiento de baritina, bauxita, mineral de hierro, manganeso y puzolanas.

Ahora, el Grupo Tramarsa propone incorporar antracita y otros graneles sólidos, en función de la demanda del mercado . Este cambio no implica aumentar el volumen de acopio previamente aprobado, sino ampliar la variedad de materiales que podrán ser almacenados en esta cancha.

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El segundo cambio está relacionado con las condiciones para manejar antracita. El ITS propone que el nivel de humedad permitido varíe según el tamaño de las partículas y que este sea verificado o ajustado antes del embarque. Estos rangos no serán exigidos mientras el material permanezca almacenado en las canchas.

La tercera modificación plantea elevar de 5 a 7.5 metros la altura máxima de las rumas de antracita en las canchas de acopio No 1, 2, 3 y 4. La misma altura se aplicaría a la cancha No 5, donde también se propone permitir el almacenamiento de este material.

Según el ITS, la medida busca aprovechar mejor el espacio disponible, sin afectar las áreas necesarias para la circulación y maniobra de los equipos. La permanencia promedio de la antracita en las canchas será de unos 20 días.

Como cuarto punto, el ITS apunta al actual almacén de concentrados de minerales, que tiene una capacidad de 30,000 toneladas y un área de unos 5,800 m². Actualmente, allí se almacenan concentrados de cobre, plata y zinc. Con el ITS, el Grupo Tramarsa busca incorporar también concentrados de oro, plomo y otros minerales, según la demanda del mercado . La propuesta no contempla aumentar la capacidad de almacenamiento.

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Las modificaciones propuestas buscan ampliar las operaciones de embarque, desembarque y almacenamiento de distintos tipos de carga. Foto: Andina

Las otras cinco modificaciones en el puerto

El quinto cambio amplía las operaciones que STI podrá realizar con otras cargas. Se plantea incorporar el embarque, desembarque y almacenamiento de una mayor variedad de productos , además de operaciones de pre-stacking y re-estiba.

Entre las cargas consideradas figuran productos industriales como carbón, coque, cal, caliza y roca fosfórica, así como productos de consumo como cebada, arroz, avena, cacao, café y malta, entre otros .

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El ITS precisa que el pre-stacking y la re-estiba serán operaciones temporales destinadas a ordenar y facilitar el movimiento de las cargas, y no implicarán almacenamiento permanente.

El sexto cambio contempla, en tanto, tres nuevas áreas dentro del terminal. La Zona A, de más de 113,000 m², podrá recibir contenedores, carga fraccionada, carga rodante, carga de proyectos y otros productos que no sean graneles.

La Zona J, de unos 16,100 m², será utilizada como una zona de espera para camiones, con el objetivo de ordenar y regular su ingreso a las canchas de acopio. Mientras que la Zona R, de más de 26,000 m², también podrá utilizarse para atender cargas distintas a los graneles.

Estas áreas, señala el documento, permitirán ordenar el tránsito de camiones, reducir la congestión interna y mejorar las operaciones logísticas.

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Además, se contempla mejorar el actual sistema de lavado de llantas de camiones ubicado en la Losa E. Para ello, se construirán dos nuevas pozas de sedimentación, que permitirán retener los sólidos y mejorar el tratamiento del agua utilizada. La octava modificación contempla construir un nuevo sistema de lavado automático de neumáticos para los vehículos pesados que operan en las canchas de acopio.

El noveno cambio tiene previsto la instalación de cinco isotanques de 1,000 litros cada uno, uno en cada cancha de acopio No 1, 2, 3, 4 y 5. Estos depósitos servirán para abastecer de diésel a los equipos utilizados en las operaciones portuarias, con sistemas de contención para reducir riesgos ante eventuales derrames.

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