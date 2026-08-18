Desprendimiento de rocas dañó el bus de pasajero interregional en la Panamericana Sur. (Foto: Difusión)
Desprendimiento de rocas dañó el bus de pasajero interregional en la Panamericana Sur. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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Las lluvias que se registraron el lunes en la costa de Arequipa provocó nuevos desprendimientos de piedras sobre la carretera Panamericana Sur en el sector de Ocoña, en la provincia de Camaná.

En otros sectores de las provincias de Camaná y Caravelí se presentan derrumbes de piedras y tierra que obstaculizan el tránsito en la Panamericana Sur desde el domingo por la tarde.

Desprendimiento de rocas dañó el bus de pasajero interregional en la Panamericana Sur
Desprendimiento de rocas dañó el bus de pasajero interregional en la Panamericana Sur

En el sector de Secocha –también jurisdicción de la provincia de Camaná– hubo un desprendimiento de material, situación que alertó a la población que por momentos temió que las rocas llegarán hasta la zona poblada.

En tanto, el tránsito en el tramo Ocoña-Atico aún no se reanuda debido a las persistentes precipitaciones, lo que origina repetidos deslizamientos de lodo sobre la vía.

Remoción de escombros

Provías Nacional había estimado que hacia el mediodía del lunes se rehabilitaría la carretera, pero esto no ocurrió por las malas condiciones climáticas.

Esta situación ha provocado que cientos de unidades vehiculares que circulaban de sur a norte y viceversa permanezcan varados en la carretera desde el domingo.

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