P&G detecta que los consumidores peruanos incrementan su gasto en cuidado personal y bienestar.
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Dax Canchari Reyes
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El consumidor peruano está cambiando sus hábitos de compra. Mientras una parte prioriza productos económicos y canales discount, otro segmento apuesta cada vez más por categorías premium vinculadas al cuidado personal, donde desodorantes, afeitado y cuidado capilar vienen ganando espacio. ¿Qué hay detrás de estas nuevas dinámicas de consumo detectadas por Procter & Gamble (P&G)?

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