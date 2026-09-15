Este miércoles 16 de septiembre, el Pleno del Senado evaluará la solicitud del viaje de la presidenta Keiko Fujimori a los Estados Unidos y el informe que recomienda la ratificación de Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), además de otros temas de la agenda.

Con respecto al primer tema, se trata del Proyecto de la Resolución Legislativa 8, la cual propone autorizar el viaje de la mandataria Keiko Fujimori a salir del país, del 21 al 25 de septiembre de este año.

Esto con la finalidad de que la jefa de Estado participe en las actividades de la Semana de Alto Nivel del 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se desarrollará en los Estados Unidos. Los senadores tendrán un minuto, sin interrupciones, para intervenir en este pedido.

RATIFICACIÓN JULIO VELARDE

Dentro de la agenda se encuentra el informe final de la Comisión de Procedimientos Especiales, que recomienda la ratificación de la designación de Julio Velarde al cargo de presidente del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú, efectuada mediante Resolución Suprema 258-2026-PCM.

Para analizar este tema, se aprobó que el tiempo de debate será una hora.

Julio Velarde, presidente del BCRP, recibe el premio Legado Perú 2026 por parte de El Comercio y la UPC. USO EXCLUSIVO EL COMERCIO

INCORPORACIÓN ESCUDO DE LAS AMÉRICAS

La Junta de Portavoces del Senado también fijó para este día la debate parlamentario de la moción nro. 2 de invitación al ministro de Relaciones Exteriores, Alfonso Carlos Espá y Garcés-Alvear.

El canciller acudirá este miércoles al hemiciclo a las 3 de la tarde con la finalidad de informar sobre la incorporación del Perú al denominado “Escudo de las Américas”, en qué consiste su naturaleza jurídica, alcances políticos y operativos.

Además deberá explicar sobre los compromisos asumidos por el Estado, su compatibilidad con la soberanía nacional y las competencias constitucionales del Congreso de la República, así como sus implicancias para la política exterior y las relaciones internacionales del Perú.

De acuerdo con el artículo 86 del Reglamento del Senado, el canciller dispondrá de un tiempo de hasta 60 minutos para su exposición.