Pleno del Senado verá este miércoles solicitud de viaje presidencial e informe de ratificación de Julio Velarde en el BCR. Foto: Congreso.
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Redacción Gestión
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Este miércoles 16 de septiembre, el Pleno del Senado evaluará y el informe que recomienda la ratificación de , además de otros temas de la agenda.

Con respecto al primer tema, se trata del Proyecto de la Resolución Legislativa 8, la cual propone autorizar el viaje de la mandataria Keiko Fujimori a salir del país, del 21 al 25 de septiembre de este año.

Los senadores tendrán un minuto, sin interrupciones, para intervenir en este pedido.

RATIFICACIÓN JULIO VELARDE

al cargo de presidente del , efectuada mediante Resolución Suprema 258-2026-PCM.

Para analizar este tema, se aprobó que el tiempo de debate será una hora.

Julio Velarde, presidente del BCRP, recibe el premio Legado Perú 2026 por parte de El Comercio y la UPC. USO EXCLUSIVO EL COMERCIO
Julio Velarde, presidente del BCRP, recibe el premio Legado Perú 2026 por parte de El Comercio y la UPC. USO EXCLUSIVO EL COMERCIO

INCORPORACIÓN ESCUDO DE LAS AMÉRICAS

La Junta de Portavoces del Senado también fijó para este día la debate parlamentario de la moción nro. 2 de invitación al ministro de Relaciones Exteriores, Alfonso Carlos Espá y Garcés-Alvear.

Además deberá explicar sobre los compromisos asumidos por el Estado, su compatibilidad con la soberanía nacional y las competencias constitucionales del Congreso de la República, así como sus implicancias para la política exterior y las relaciones internacionales del Perú.

De acuerdo con el artículo 86 del Reglamento del Senado, el canciller dispondrá de un tiempo de hasta 60 minutos para su exposición.

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