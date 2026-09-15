Perupetro puso en marcha el proceso para seleccionar al nuevo operador del Lote Z-69, ubicado frente a las costas de Talara, Paita y Sechura, en Piura. El contrato tendrá una vigencia de 30 años y busca asegurar la continuidad de las operaciones petroleras, además de incorporar nuevas inversiones para elevar la producción de hidrocarburos.

El cambio de operador se producirá tras el vencimiento del actual contrato de licencia, que está a cargo de la empresa pública Petroperú . Según se informa, este vence el 15 de mayo de 2027 o en la fecha efectiva de un nuevo contrato, “lo que ocurra primero”.

“A diciembre de 2025, el Lote Z-69 reporta una producción fiscalizada promedio de 3,369 barriles diarios de petróleo (BOPD) y 8.59 millones de pies cúbicos de gas natural (MPCD). Sin embargo, dicho lote podría incrementar significativamente su producción con la incorporación de nuevas inversiones. El Lote Z-69 tiene una extensión de 127,056.1 hectáreas”, se precisa en el documento oficial.

Proceso en curso

La convocatoria plantea que el nuevo operador no solo continúe con las actividades existentes, sino que asuma compromisos de inversión para el reconocimiento y la perforación de pozos de desarrollo y exploratorios.

La propuesta que contemple el mejor programa de trabajo será la ganadora del proceso.

“De acuerdo con el cronograma, las empresas podrán presentar sus cartas de interés hasta el 11 de diciembre de 2026. Posteriormente, Perupetro remitirá las cartas de admisión hasta el 18 de diciembre, mientras que la entrega de documentos para la etapa de calificación vencerá el 30 de diciembre de 2026″ , se puede leer.

“Solo las empresas que obtengan la calificación correspondiente estarán habilitadas para presentar ofertas técnicas. La presentación de propuestas correspondientes a los Paquetes N° 1 y N° 2, así como la apertura del Paquete N° 1, se realizará en acto público el 3 de febrero de 2027. Asimismo, la apertura del Paquete N° 2, la evaluación de las ofertas y el otorgamiento de la buena pro se llevarán a cabo el 8 de febrero de 2027, también en acto público”, se acota.

Participación de Petroperú

Las bases del proceso contemplan la participación de Petroperú con hasta un 25% de participación en el contrato de licencia, sujeto a la obtención de una calificación favorable y a la suscripción de un compromiso de asociación conjunta con el postor ganador de la buena pro.

Además, establecen la venta de activos de propiedad de Petroperú valorizados en US$ 15.1 millones, bajo la modalidad “como están y donde están”, con pago en cinco cuotas anuales.

Asimismo, siete activos de propiedad de Petroperú permanecerán bajo su titularidad y estarán sujetos a un esquema de uso compartido con el futuro operador. A ellos se suma un activo de propiedad de Perupetro que también será administrado bajo este régimen.