Los rendimientos de los Treasuries aumentaron entre cinco y 10 puntos básicos a lo largo de la curva y el bono a 30 años alcanzó niveles vistos por última vez en 2007, mientras que la nota a dos años superó el 4.5% por primera vez desde 2024. Los operadores elevaron a alrededor del 70% la probabilidad de un alza de tasas de la Fed la próxima semana y pasaron a descontar un 100% de posibilidad de un aumento en octubre, en lugar de diciembre.

El rendimiento del bono a 10 años subió hasta nueve puntos básicos, al 4.93%, un nivel visto por última vez en noviembre de 2023. En el mercado de opciones sobre Treasuries, los flujos incluyeron la compra, por unos US$ 14 millones, de una opción put sobre futuros de la nota a 10 años que apuesta a que el rendimiento correspondiente alcanzará 5% para su fecha de vencimiento, el 20 de noviembre.

“El petróleo impulsa la inflación y, si empieza a filtrarse en el sistema, será difícil contenerla”, señaló Tony Farren , director gerente de ventas y operaciones de tasas de Mischler Financial Group. “No hay margen para que los rendimientos bajen si la inflación sigue elevada”.

Los precios de referencia del petróleo subieron más del 4%, hasta su nivel más alto desde mayo, acercándose a los máximos alcanzados desde que Estados Unidos atacó Irán a finales de febrero, lo que alteró el suministro de Medio Oriente.

Rendimientos de Treasuries amplían alzas

El aumento de los precios de la energía golpeó los mercados de deuda pública a nivel mundial y los rendimientos a dos años del Reino Unido subieron 14 puntos básicos. Los mercados de bonos de la zona euro cayeron después de que el Banco Central Europeo elevara el jueves las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual, al 2.5%, como se esperaba. El segundo aumento desde que comenzó la guerra con Irán se basó en señales de que la inflación permanecerá “muy por encima de la meta durante un período prolongado”, señaló el BCE.

Un informe de precios al productor de EE.UU. publicado el jueves mostró aumentos que estuvieron en gran medida en línea con las previsiones de los economistas. Los inversionistas en bonos están mucho más atentos a los datos del índice de precios al consumidor del viernes como factor determinante de lo que hará la Fed el 16 de septiembre.

Lo que dicen los estrategas de Bloomberg...

“Los datos del IPP no han hecho más que reforzar los argumentos a favor de una política más restrictiva y, en el margen, dan una base fundamental más sólida al aumento de los rendimientos. Dicho esto, parte del movimiento puede explicarse por otra fuerte subida del petróleo. De cualquier manera, las tasas se están reajustando al alza en lo que solo puede calificarse como un fenómeno global”. — Brendan Fagan, estratega macro, Markets Live.

La venta masiva de Treasuries elevó el rendimiento esperado para una subasta de bonos a 30 años que se realizará a la 1:00 p.m., hora de Nueva York. La reapertura por US$ 22,000 millones de la nueva emisión del mes pasado tenía un rendimiento indicativo de alrededor del 5.35%, superior a los resultados de las subastas a 30 años desde 2001.

Poco después, el Departamento del Tesoro tiene previsto recomprar hasta US$ 6,000 millones de deuda en el tramo de 10 a 20 años, después de elevar el monto previsto desde US$ 2,000 millones. La ampliación de las recompras, anunciada sorpresivamente el 19 de agosto, busca contener el aumento de los rendimientos de los Treasuries de largo plazo.