Traders work during the opening bell at the New York Stock Exchange (NYSE) on February 28, 2020 at Wall Street in New York City. Losses on Wall Street deepened following a bruising open, as global markets were poised to conclude their worst week since 2008 with another rout. / AFP / Johannes EISELE
Traders work during the opening bell at the New York Stock Exchange (NYSE) on February 28, 2020 at Wall Street in New York City. Losses on Wall Street deepened following a bruising open, as global markets were poised to conclude their worst week since 2008 with another rout. / AFP / Johannes EISELE
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Agencia Bloomberg
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Los rendimientos de los bonos del gobierno estadounidense subieron a nuevos máximos de varios años mientras los precios del petróleo prolongaban su escalada, lo que llevó a los operadores a aumentar sus apuestas a que la Reserva Federal de Estados Unidos subirá las tasas de interés la próxima semana.

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