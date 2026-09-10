El edificio del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en Washington D.C.
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Agencia Bloomberg
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La promesa del presidente de Estados Unidos de entregar un pago en efectivo a nivel nacional si el Partido Republicano gana las elecciones legislativas está generando nuevas incertidumbres en el mercado de Treasuries antes de una subasta de bonos a 30 años, reavivando las preocupaciones sobre la disciplina fiscal de Washington y la imprevisibilidad de sus políticas.

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