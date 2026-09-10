Los rendimientos de los Treasuries fluctuaron dentro de un rango estrecho después de que Donald Trump prometiera entregar un dividendo de US$ 5,000 a todos los ciudadanos adultos de EE.UU. si los republicanos mantienen el control de ambas cámaras del Congreso. El presidente no dio detalles y es poco probable que la propuesta se convierta en ley.

Los comentarios de Trump se produjeron cuando los rendimientos de los bonos a 30 años se encontraban cerca de sus niveles más altos desde la crisis financiera mundial, después de que el plan del gobierno de recomprar hasta US$ 6,000 millones de deuda a más largo plazo decepcionara a algunos inversores que esperaban un aumento mayor. La atención se centra ahora en la venta del jueves de US$ 22,000 millones en deuda de EE.UU. con vencimiento en 2056, así como en un dato clave de inflación que se conocerá más adelante esta semana.

“Cuando Bessent está haciendo tantos esfuerzos por mantener bajos los rendimientos, decir algo así sería contradictorio”, dijo Kiyoshi Ishigane , director ejecutivo de gestión de fondos de Mitsubishi UFJ Asset Management Co. en Tokio, en referencia al secretario del Tesoro, Scott Bessent.

“No estoy diciendo que esto por sí solo vaya a provocar una venta masiva de Treasuries, pero sí plantea una pregunta: ¿qué quiere lograr realmente el gobierno de Trump en su conjunto?”, agregó. “Con mensajes como este, es difícil saberlo”.

Lo que dicen los estrategas de Bloomberg...

“La reacción general de los mercados es muy moderada precisamente porque todos ven una probabilidad casi nula de que esto ocurra. La economía de EE.UU. es fuerte y ya corre el riesgo de recalentarse, por lo que inyectar un estímulo fiscal adicional tan grande en un momento de presión sobre el financiamiento agravaría todas las dinámicas en las que ya estamos enfocados en los mercados: Treasuries más débiles, un dólar depreciándose y una carrera hacia las materias primas y los activos reales”. —Mark Cudmore, editor ejecutivo de Markets Live.

El mercado de Treasuries ha estado bajo presión en las últimas semanas debido a que las nuevas tensiones en Medio Oriente impulsaron los precios del petróleo, alimentando las apuestas a que la Reserva Federal podría necesitar volver a elevar la tasa de interés. También pesan sobre los bonos de EE.UU. las persistentes preocupaciones por la salud fiscal de la mayor economía del mundo, ahora que la deuda pública total estadounidense superó por primera vez los US$ 40 billones.

“Esta política hace que el resultado de las elecciones legislativas sea aún más binario en cuanto a cómo los inversores evalúan los Treasuries de EE.UU.”, dijo Eugene Leow, estratega sénior de tasas de DBS Bank Ltd. “En caso de que los republicanos logren mantener ambas cámaras, las preocupaciones fiscales probablemente se dispararían”.