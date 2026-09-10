La cotización del dólar en el Perú -al 8 de septiembre- se ubica en S/ 3.35, ¿cuál será la tendencia del tipo de cambio en las próximas semanas?

Al respecto, los analistas consultados estimaron que la cotización del dólar se mantendría estable o incluso podría registrar una ligera tendencia a la baja.

Para Ronald Casana, representante del Colegio de Economistas de Lima, tanto los factores internos como externos hacen prever que la tendencia del dólar seguiría a la baja este año.

En el frente externo, prevé que la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) mantenga o reduzca su tasa de referencia. “Eso haría que el Perú, al tener una mejor tasa de referencia, tenga mejores expectativas ante los inversionistas, atraería inversiones y pone al sol mucho más fuerte”, indicó Casana.

Por el lado interno, el Perú mantiene superávit comercial, por el alza de precio del cobre, fortalezas macroeconómicas y mejores expectativas de crecimiento del PBI en comparación con otras economías. “Esto hace que los inversionistas (extranjeros) vean qué países tienen mejores tasas de referencia y qué países van a crecer más”, anotó Casana.

Además, refiere que el nuevo gobierno de Keiko Fujimori es bien visto por el mercado, al ser promotor de inversiones.

Casana estima que en lo que resta del año el dólar podría tocar un piso de S/ 3.30. “La cotización del dólar fluctuará en un rango de entre S/ 3.30 y S/ 3.40” , proyectó.

Por su parte Jimmy Astocondor, profesor de finanzas de Pacífico Business School, prevé un dólar más estable hacia las próximas semanas, en un rango de entre S/ 3,34 y S/ 3,36, aunque coincide en que la expectativa está puesta en la decisión que tome la Fed sobre su tasa de interés en la próxima reunión de este 16 de setiembre .

Para Astocondor es más probable que la Fed mantenga su tasa, aunque no se descarta que la pueda subir. “En teoría, la tasa de la Fed debería subir, para frenar el efecto inflacionario por la guerra de Estados Unidos. Pero como la economía norteamericana no está en buen momento, por eso en las últimas sesiones la Fed no ha movido su tasa”, sostuvo.

Astocondor refirió que si la tasa de la Fed sube, eso haría que se dé una salida de dólares del Perú, pues los fondos buscarían a los bonos norteamericanos con mejor rendimiento.

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Los analistas no prevén una caída fuerte del dólar en el Perú, pues ello perjudicaría a segmentos importantes de nuestra economía, como el sector exportador. Por lo que de aumentar las presiones a la baja del dólar, ello haría intervenir al BCRP con más fuerza en el mercado, para evitar una caída abrupta del tipo de cambio, indicaron.