Si aumentan las presiones a la baja del dólar, ello haría intervenir al BCRP con más fuerza en el mercado, para evitar una caída abrupta del tipo de cambio, indicaron analistas (foto: GEC).
Si aumentan las presiones a la baja del dólar, ello haría intervenir al BCRP con más fuerza en el mercado, para evitar una caída abrupta del tipo de cambio, indicaron analistas (foto: GEC).
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José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

La cotización del dólar acumula una baja de -4.4% en los últimos doce meses, según datos al 8 de septiembre reportados por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). En lo que va del 2026 la baja es menor, de -0.27%, debido a la turbulencia que significó el proceso de las elecciones presidenciales en Perú.

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