Si sube el dólar, a los propietarios de inmuebles les beneficia, pues usualmente fijan el alquiler que cobran a sus inquilinos en la divisa estadounidense.

Entonces, solo por un alza del billete verde, recibirán un mayor monto en soles.

En el caso inverso, si el tipo de cambio cae, más bien se genera un perjuicio.

Si el propietario no toma ninguna medida, y baja el dólar de S/ 3.74 a S/ 3.364, por ejemplo, por US$ 500 de alquiler ya no recibe S/ 1,870, sino S/ 1,682. La pérdida cambiaria es de S/ 188.

Propietarios de inmueble usualmente fijan el alquiler que cobran a sus inquilinos en dólares. (Imagen: Andina)

El propietario ve, en esas circunstancias, como una salida para evitar esa pérdida ajustar el alquiler al alza, para que sus ingresos expresados en moneda local no disminuyan. Eso implica, en otras palabras, trasladar el riesgo cambiario al inquilino, subiendo la renta de US$ 500 a US$ 520, por ejemplo.

Lo anterior es relevante para el dueño del inmueble, pues al vivir en el país tiene egresos en soles (por gastos recurrentes como alimentación o transporte), aunque algunos de sus compromisos pueden ser en dólares.

“Cuando hay una renovación (del contrato de alquiler) existe margen para que el propietario pueda negociar un alza porque le va a costar más al inquilino buscar dónde mudarse. Toda renovación es una oportunidad para revisar las condiciones”, enfatizó Arturo García, docente de Esan y director del Colegio de Economistas de Lima.

En los últimos doce meses, el dólar ha bajado frente al sol 4.5%, según el BCRP, por lo cual las pérdidas cambiarias deberían ser una preocupación para los propietarios que cobran en dólares, reconoció García.

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El docente hizo hincapié en que, aunque el precio de la renta depende de la competencia del mercado, en el caso particular de los individuos a los que les toca renovar el contrato de alquiler es relevante el costo que implica la búsqueda de otra vivienda a dónde mudarse. Por lo tanto, su poder de negociación es menor.

En los últimos doce meses, el dólar ha bajado frente al sol 4.5%, según el BCRP. | Foto: Andina