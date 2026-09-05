El dólar ha caído frente al sol en el último año. (Foto: GEC)
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Guillermo Westreicher Herrera
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Uno de los mercados donde las fluctuaciones del tipo de cambio presenta particulares implicancias en el Perú es el de bienes raíces, ¿por qué?

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