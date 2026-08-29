Durante el primer semestre de 2026, estas plataformas incorporaron nuevas funcionalidades y servicios para sus clientes, en un intento por diferenciarse y convertirse en una herramienta más integral para la gestión de divisas y pagos, refiere nu reporte del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Algunas plataformas buscan ampliar su relación con los usuarios hacia otros servicios financieros. Una fintech anunció el desarrollo de un servicio de transferencias internacionales, con el objetivo de aprovechar la base de clientes que ya utiliza sus servicios de cambio de moneda.

Al cierre de junio, esta nueva alternativa todavía no se encontraba disponible, mientras que la posibilidad de ingresar a otro mercado de la región continuaba en evaluación.

Las mejoras también alcanzaron a las operaciones de los usuarios individuales. Una casa de cambio digital incorporó un asistente dentro de su aplicación para acompañar al cliente durante su primera operación y reducir errores al momento de registrarse y realizar la transferencia inicial de fondos.

Asimismo, se actualizó el proceso para efectuar operaciones de cambio a favor de terceros. Esta opción facilita los casos en que una persona realiza el cambio de moneda, pero necesita que los fondos sean depositados directamente en la cuenta de otra persona.

Una de las nuevas opciones está dirigida a compañías que necesitan realizar pagos desde cuentas mantenidas en diferentes bancos. La funcionalidad multibanco permite negociar en una sola operación el monto total de dólares requerido y distribuir posteriormente el importe entre cuentas de distintas entidades financieras.

De esta manera, la empresa evita tener que realizar una operación cambiaria independiente con cada banco de destino.

La herramienta también incorpora un panel de control que permite consultar el historial de montos negociados, observar la evolución del tipo de cambio aplicado y conocer el ahorro estimado frente a las condiciones ofrecidas por la banca.

Además, genera reportes que pueden utilizarse para procesos de auditoría. Estas funciones están orientadas a empresas que realizan pagos a proveedores, tienen obligaciones en dólares o participan en operaciones de comercio exterior.