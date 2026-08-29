Durante el primer semestre de 2026, estas plataformas incorporaron nuevas funcionalidades y servicios para sus clientes. (Foto: Cortesía)
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Zulema Ramirez Huancayo
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Las casas de cambio digitales están ampliando su oferta en el mercado peruano más allá de la compra y venta de dólares.

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