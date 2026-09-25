El anuncio del jueves de que la integrante alemana del Comité Ejecutivo dejará su puesto en enero, un año antes de que termine su mandato, abrirá una vacante en la cúpula de la institución en poco más de tres meses y obligará a los gobiernos a actuar pronto.

Con Lagarde y el economista jefe, Philip Lane, que también tienen previsto dejar sus cargos en 2027, y la presidenta insinuando que podría marcharse antes, parece muy probable que los principales nombramientos se negocien como un paquete. Quedan tres cumbres de la Unión Europea este año en las que podrían cerrarse esas negociaciones.

Estas maniobras podrían preparar el terreno para otro enfrentamiento entre los líderes europeos, como el de 2019 que culminó con el nombramiento de Lagarde, ya que los países competirán por tres de los seis puestos del Comité Ejecutivo, encargado de dirigir la política monetaria de una región de casi 360 millones de personas.

El calendario acelerado coincide con un momento complicado para las mayores economías de la zona del euro. Alemania, la mayor economía de la región, atraviesa una crisis de gobierno tras una serie de derrotas en elecciones estatales, mientras Francia enfrenta un estancamiento político de cara a las próximas elecciones. Italia y España también se preparan para elecciones nacionales.

Fechas clave

8 de octubre de 2026: Eurogrupo en Luxemburgo

15-16 de octubre de 2026: Consejo Europeo en Bruselas

9 de noviembre de 2026: Eurogrupo en Bruselas

13 de noviembre de 2026: reunión informal de jefes de Estado o de gobierno de la UE en Dublín

10 de diciembre de 2026: Eurogrupo en Bruselas

17-18 de diciembre de 2026: Consejo Europeo en Bruselas

3 de enero de 2027: Schnabel dejará el Comité Ejecutivo del BCE

28 de enero de 2027: se publicarán en inglés las memorias de Lagarde

31 de mayo de 2027: termina el mandato de Lane como economista jefe del BCE

31 de octubre de 2027: termina el mandato de Lagarde como presidenta del BCE

La salida de Schnabel es hasta ahora la señal más clara para que los gobiernos comiencen a negociar seriamente, entre otras razones porque cualquier retraso podría hacer que el proceso coincida con la elección del sucesor del presidente francés, Emmanuel Macron, que comienza en abril.

La posibilidad de que Lagarde renuncie antes de que termine su propio mandato el próximo octubre también sigue abierta. La presidenta del BCE solo se ha comprometido a permanecer en el cargo hasta finales de este año, en declaraciones realizadas tras meses de especulaciones sobre si estaba a punto de dirigir el Foro Económico Mundial.

La señal más clara hasta ahora de que los gobiernos se preparan para disputar los cargos llegó de los primeros ministros de España y Países Bajos, quienes —ambos en Nueva York para la Asamblea General de Naciones Unidas— respaldaron a los candidatos de sus países, considerados ampliamente entre los principales aspirantes.

El primer ministro neerlandés, Rob Jetten, dijo el jueves a Bloomberg Television que muchos países de la región considerarían a Klaas Knot como un candidato “perfecto”. Un día antes, su homólogo español, Pedro Sánchez, describió a Pablo Hernández de Cos como alguien con “el liderazgo, también la capacidad y el conocimiento”.

Pablo Hernández de Cos, izquierda, y Klaas Knot.

Aunque nunca ha ocupado la presidencia del BCE, Alemania no ha presentado formalmente un candidato. El presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, está interesado, pero el canciller Friedrich Merz, acosado por las tensiones políticas, parece tener dudas sobre un candidato vinculado a sus socios socialdemócratas de coalición.

Una alternativa a la presidencia sería el puesto de Lane como economista jefe, que Francia también desea. Berlín estaría interesado en ese cargo, dijeron el mes pasado a Bloomberg personas familiarizadas con las conversaciones.

Entre los posibles candidatos alemanes figuran los profesores universitarios Markus Brunnermeier, de Princeton, y Ulrike Malmendier, de Berkeley, además de Tobias Adrian, quien acaba de dejar el puesto en el FMI que ocupará Schnabel.

Francia también puede presentar candidatos sólidos, entre ellos la ex economista jefe de la OCDE Laurence Boone y la vicegobernadora del Banco de Francia Agnes Benassy-Quere.

Dado que es probable que Macron presione con fuerza a favor de Francia, podría ser más fácil para Berlín promover a uno de sus candidatos para volver a ocupar la cartera de mercados de Schnabel. Ese cargo adquirió enorme relevancia en los últimos años con las intervenciones del BCE durante las crisis, como las compras de activos a gran escala.

Sea cual sea el desenlace, el traslado de Schnabel a Washington acaba de intensificar una de las reorganizaciones de altos cargos más observadas en Europa en años.