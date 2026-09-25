De izquierda a derecha: Christine Lagarde, Isabel Schnabel y Philip Lane, del BCE.
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Agencia Bloomberg
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La salida anticipada de Isabel Schnabel del Banco Central Europeo (BCE) intensificará la disputa por los principales cargos de la institución, incluida la presidencia que actualmente ocupa Christine Lagarde.

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