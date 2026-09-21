Setiembre inició con una leve recuperación global del dólar, en parte debido a los resultados del empleo estadounidense, los rendimientos de los bonos del tesoro y la tensión en Ormuz. Localmente esa presión todavía no se ha traducido en una depreciación marcada del sol. Por el contrario, en el último año, el dólar acumula una caída cercana a 4.6% frente al sol, lo que quizá nos obligue a replantear si S/3.36 es una cotización de referencia.

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Localmente el sol ha mostrado capacidad para absorber episodios de fortaleza global del dólar sin romper, la resistencia, de manera clara hacia arriba, y parte de esa resistencia podría provenir de los fundamentos macroeconómicos, pero también de la liquidez en soles y de la presencia activa del BCR. Esto muestra un mercado con amplia liquidez y una autoridad monetaria que continúa gestionando activamente las condiciones financieras.

Para octubre, esto reduce el rango base que habíamos planteado anteriormente. (Foto: El Comercio)

El frente externo sigue siendo incómodo, de un lado el crudo Brent llegó a US$99.07 por barril y avanzó 1.15%, en medio de una nueva escalada en el estrecho de Ormuz, lo que mantiene abierta la posibilidad de mayor inflación importada y de una respuesta más restrictiva de los bancos centrales. Al mismo tiempo, la ausencia de operaciones en Wall Street redujo los volúmenes negociados y mantuvo cautela entre los inversionistas.

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A diferencia del mes anterior, el sol no ha reaccionado, en lugar de debilitarse frente a un petróleo cercano a US$100, ha mantenido una cotización próxima a S/3.36. Esto puede sugerir que la presión externa está siendo compensada por factores locales y por una menor demanda defensiva de dólares. Ese comportamiento ya tiene efectos sobre otros mercados, por ejemplo, la caída del dólar ha reducido el valor en soles de inmuebles cotizados en moneda estadounidense y coincide con un crecimiento de 20% en la demanda por créditos hipotecarios durante el año.

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Para octubre, esto reduce el rango base que habíamos planteado anteriormente. El principal riesgo sigue viniendo de Estados Unidos y del petróleo, pero el mercado peruano entra al mes desde una posición más fuerte. Con lo anterior, los escenarios propuestos para octubre son:

Escenario base: S/3.32-S/3.39. La Fed mantiene una postura restrictiva, pero sin iniciar un ciclo agresivo de alzas. El DXY permanece alrededor de 99-101 y el petróleo continúa elevado, pero sin un bloqueo efectivo de Ormuz. En Perú, la liquidez sigue siendo amplia y el BCR mantiene el control sobre las condiciones monetarias. El tipo de cambio oscilaría alrededor de S/3.34-S/3.38. La zona de S/3.40 volvería a funcionar como resistencia y no como nuevo piso.

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Escenario de apreciación: S/3.27-S/3.32. La inflación estadounidense no sorprenda al alza y la Fed modera su tono. Una normalización parcial del petróleo reforzaría el movimiento. Si la oferta de dólares se mantiene y la demanda por soles continúa, S/3.30 podría convertirse en una referencia más frecuente, para lo cual no sería necesario un shock favorable extraordinario, sino continuidad de las condiciones presentes.

Escenario de presión cambiaria: S/3,39-S/3,48. La Fed endurece su postura y el índice DXY supera los 100 puntos. Un crudo Brent alrededor o por encima de US$100 aumentaría la presión inflacionaria y afectaría a las monedas emergentes. En Perú, el tipo de cambio podría regresar hacia S/3,42-S/3,45, pero el movimiento partiría desde una base más baja y encontraría resistencia en los fundamentos locales, la liquidez y la capacidad de intervención del BCR.

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Escenario de estrés: S/3,48-S/3,58. Para que el dólar vuelva de forma sostenida hacia S/3.50 sería necesario un deterioro mayor, como una interrupción relevante en Ormuz, un fuerte repunte del petróleo y una Fed más agresiva podrían generar ese escenario. Y en Perú que las reservas internacionales y la estabilidad del sistema financiero permitirían amortiguar el movimiento, mas no impedirían una corrección si el shock externo es suficientemente fuerte.

Un dólar en torno a los 3.35 ya es frecuente, y de no cambiar las condiciones globales, podría ser nuestro nuevo punto de resistencia, lo que obligaría a futuro a revisar hacia abajo los escenarios centrales para noviembre.

Luis Mendiola Contreras es profesor de Finanzas de ESAN University