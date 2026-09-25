La realidad de las inmensas brechas que tiene nuestro país es abrumadora. Se dibuja como un gran problema complejo, donde no se vislumbra una solución única. Pero esa complejidad, que puede llevar a algunos a la parálisis, lleva a muchos otros a la acción.

El martes pude conocer de cerca a los finalistas de la 12.ª edición del Desafío Kunan, que reconoce el emprendimiento social y ambiental en el Perú. Kunan, hace más de doce años viene formando una red de empresas diseñadas para resolver problemas sociales y ambientales específicos, atendiendo a poblaciones vulnerables en las 25 regiones del país. Las personas detrás de esas empresas creen en el modelo empresarial como vehículo para generar soluciones a los problemas urgentes del país, y no temen empezar en pequeño, intentar soluciones innovadoras y soñar con llevarlas a más personas.

Ahí están ejemplos como el de Gary Saucedo, de Takiwasi, en San Martín, desde donde desarrolla productos de la Amazonía que puedan ser convertidos en bionegocios para las comunidades locales. Boris Gamarra, de Recidar, que opera bazares de productos de segundo uso diseñando una experiencia de compra digna en zonas necesitadas. Y Melina Salazar, de Metamorfosis, que trabaja con residuos textiles para crear piezas únicas producidas en talleres de centros penitenciarios. Estos son solo tres de los 140 emprendimientos activos que forman parte de esta red, y de los muchos más que quizá aún no se reconocen siquiera como emprendimientos sociales, pero que han escogido este camino de acción empresarial.

Pero ¿cómo logramos que esta red se expanda, que esos sueños no se dejen de lado y que el impacto se evidencie cada vez más?

La respuesta: involucrarnos. Conocer, visibilizar, dar mentoría, conectar, invertir y, por qué no, unirnos al equipo.

Conocer: si te mueve alguna problemática específica del país, investiga qué emprendimientos sociales están trabajando en ella.

Visibilizar: comparte estas historias y celebra con ellos los reconocimientos y avances. Emprender es difícil, y esos espaldarazos inyectan energía y contribuyen a la resiliencia del equipo emprendedor.

Dar mentoría: tu conocimiento y tu experiencia son muy valiosos; unas horas al mes pueden hacer la diferencia. En mi experiencia, no hay mejor retribución que ver en acción este trabajo conjunto.

Conectar: sobre todo con oportunidades comerciales, pero también de capacidades o financiamiento.

Invertir: la inversión de impacto aún está en etapa embrionaria en nuestro país, pero ya existen redes de inversión ángel, fondos de impacto y, por supuesto, siempre está la posibilidad de la inversión directa en una causa que te comprometa. Te aseguro que significará el mejor retorno.

Unirte a un emprendimiento: en cualquier etapa de tu carrera, ser parte de un esfuerzo innovador con propósito es una fuente de crecimiento profesional y personal.

Venimos trabajamos junto a líderes empresariales para realizar un sueño: que nuestro país, naturalmente emprendedor, ponga esa energía creadora al servicio de sus problemas más grandes, a través de una coalición de muchas iniciativas, diseminadas en las zonas más necesitadas.

Rodrigo Isasi es Socio en Empathy