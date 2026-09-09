Supremo de Estados Unidos. (Foto: AFP)
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Redacción Gestión
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La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este martes la petición de Misuri para mantener en las elecciones legislativas de noviembre un nuevo mapa de distritos respaldado por el presidente Donald Trump y diseñado para favorecer a los republicanos.

El tribunal estatal concluyó que la petición había suspendido la entrada en vigor de las nuevas demarcaciones desde diciembre y que estas no podrían aplicarse hasta recibir la aprobación de los votantes.

El nuevo mapa fue impulsado por los republicanos después de que Trump instara el año pasado a los estados controlados por su partido a redibujar sus distritos antes de las elecciones de mitad de mandato.

Supremo de Estados Unidos. Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER
Supremo de Estados Unidos. Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER

Sigue la disputa

La decisión del Supremo, sin embargo, no puso fin al conflicto. El juez federal Stephen Clark emitió poco después una orden temporal que impide a Misuri utilizar los antiguos distritos y obliga al estado, por ahora, a mantener el nuevo mapa en las elecciones de noviembre.

La disputa se produce en un contexto de estrecho equilibrio en la Cámara de Representantes, donde los republicanos cuentan actualmente con una mayoría de 219-214.

Por ahora, los votantes de Misuri siguen sin tener certeza definitiva sobre qué mapa regirá las elecciones del 3 de noviembre, mientras continúan los litigios estatales y federales.

Con información de EFE

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