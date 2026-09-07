Donald Trump. (Foto: AFP)
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Redacción Gestión
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El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha sugerido que el estado de Nuevo México debería renombrarse y denominarse “Nueva América”.

La imagen, publicada en su red Truth Social y compartida por la Casa Blanca en X, muestra el contorno del estado con la palabra «México» tachada en rojo y reemplazada por «América».

Donald Trump. (Photo by Andy JACOBSOHN / AFP)
Donald Trump. (Photo by Andy JACOBSOHN / AFP)

La fotografía retocada no añade ningún otro mensaje ni imagen.

Según recuerda la cadena CNN, Trump tiene la facultad de cambiar el nombre de accidentes geográficos en el Sistema de Información de Nombres Geográficos, pero no tiene la capacidad constitucional para cambiar legalmente el nombre de los estados ya que ese proceso tendría que realizarse dentro del propio estado.

También el Golfo de México

Y recientemente sugirió que el estrecho de Ormuz, en Oriente Medio, y por donde pasa el 20 por ciento mundial del petróleo, debería renombrarse como estrecho de Trump.

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