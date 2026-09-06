Una mujer deposita su papeleta completada para las elecciones presidenciales, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/Jim Lo Scalzo
Una mujer deposita su papeleta completada para las elecciones presidenciales, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/Jim Lo Scalzo
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Redacción Gestión
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, pese a que una jueza federal bloqueó la medida por considerar que podría dejar a millones de ciudadanos sin votar.

(USPS, por sus siglas en inglés) que impone nuevos requisitos para el envío de papeletas electorales.

La medida obliga a las autoridades estatales y locales a presentar previamente al Servicio Postal el diseño de los sobres utilizados para enviar y devolver las papeletas.

Sin embargo, la jueza Talwani concluyó que aplicar estos cambios a menos de 70 días de las elecciones del 3 de noviembre podría generar confusión y privar del voto a millones de estadounidenses.

La jueza señaló que los estados no cuentan con el tiempo ni con los recursos necesarios para rediseñar los sobres, conseguir su aprobación, actualizar sus sistemas, capacitar al personal electoral y recopilar los datos de los votantes antes de los comicios.

También precisó que el Gobierno no presentó pruebas de fraude generalizado en el voto por correo que justifiquen la entrada en vigor urgente de la medida.

para modificar cómo se celebran las elecciones federales, cuya organización corresponde tradicionalmente a los estados.

Esta es la tercera vez que el Gobierno recurre al Supremo por este tema. En una decisión anterior, el tribunal se posicionó en contra de otro fallo de la juez Talwani, argumentando que la normativa postal todavía no había sido aprobada de forma definitiva, aunque no se pronunció sobre su legalidad.

Elaborado con información de EFE.

Personas votan anticipadamente en el Centro Comunitario Columbia Heights en Wahington (Estados Unidos). EFE/ Lenin Nolly
Personas votan anticipadamente en el Centro Comunitario Columbia Heights en Wahington (Estados Unidos). EFE/ Lenin Nolly

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