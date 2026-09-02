El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que su influencia ha contribuido al giro político que han experimentado varios países de Latinoamérica, que pasaron de gobiernos de izquierda a administraciones de derecha más cercanas a Washington.

“Nuestro continente realmente está resultando muy distinto de lo que era. Han pasado de la izquierda a la derecha. Todos están yendo hacia la derecha”, declaró ante periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Trump apuntó que muchos de los países de la región no tenían hace dos años ningún respeto por Estados Unidos, pero aseguró que ahora sí lo tienen y que a Washington le está “yendo muy bien en Sudamérica, en Latinoamérica”.

La influencia de Trump en las elecciones de la región

El mandatario puso como ejemplo la reciente llegada al poder en Colombia del ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien sucedió al izquierdista Gustavo Petro tras varios años de tensiones entre Bogotá y la Administración estadounidense.

El mandatario estadounidense destacó su respaldo a líderes como Javier Milei y Abelardo de la Espriella. Foto: EFE.

El líder republicano, que respaldó electoralmente a De la Espriella en la segunda vuelta presidencial, se atribuyó parte de la victoria del nuevo presidente colombiano, al asegurar que “no era el favorito” en los comicios.

Trump, que también mantiene una estrecha relación con el presidente argentino, Javier Milei, mencionó además que ayudó a ganar elecciones a “muchas personas” en ese país.

Respecto a Brasil, Trump afirmó que mantiene “una buena relación” con el país, pese a las diferencias entre su Administración y el Gobierno del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. El mandatario brasileño se enfrentará en octubre en las urnas a Flávio Bolsonaro, aliado político de Trump.

Brasil, bajo la presidencia de Lula, y México, gobernado por Claudia Sheinbaum, se mantienen como los principales bastiones de la izquierda en la región. En el bloque de gobiernos de derecha o alineados con Trump se encuentran Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador y Perú.

Con información de EFE.