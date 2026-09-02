Donald Trump aseguró que varios países de Latinoamérica han virado de la izquierda hacia la derecha durante los últimos años. Foto: EFE.
Donald Trump aseguró que varios países de Latinoamérica han virado de la izquierda hacia la derecha durante los últimos años. Foto: EFE.
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Redacción Gestión
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El , afirmó este miércoles que su influencia ha contribuido al más cercanas a Washington.

“Nuestro continente realmente está resultando muy distinto de lo que era. Han pasado de la izquierda a la derecha. Todos están yendo hacia la derecha”, declaró ante periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Trump apuntó que muchos de los países de la región no tenían hace dos años ningún respeto por Estados Unidos, pero aseguró que ahora sí lo tienen y que a Washington le está “yendo muy bien en Sudamérica, en Latinoamérica”.

La influencia de Trump en las elecciones de la región

El mandatario puso como ejemplo

El mandatario estadounidense destacó su respaldo a líderes como Javier Milei y Abelardo de la Espriella. Foto: EFE.
El mandatario estadounidense destacó su respaldo a líderes como Javier Milei y Abelardo de la Espriella. Foto: EFE.

El líder republicano, que respaldó electoralmente a De la Espriella en la segunda vuelta presidencial, se atribuyó parte de la victoria del nuevo presidente colombiano, al asegurar que “no era el favorito” en los comicios.

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Respecto a Brasil, Trump afirmó que mantiene “una buena relación” con el país, pese a las diferencias entre su Administración y el Gobierno del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. El mandatario brasileño se enfrentará en octubre en las urnas a Flávio Bolsonaro, aliado político de Trump.

Brasil, bajo la presidencia de Lula, y México, gobernado por Claudia Sheinbaum, se mantienen como los principales bastiones de la izquierda en la región. En el bloque de gobiernos de derecha o alineados con Trump se encuentran Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador y Perú.

Con información de EFE.

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