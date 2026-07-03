El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves, en una entrevista con CNBC, que los aranceles aplicados por su administración tras su regreso a la Casa Blanca también cumplen un papel como herramienta de presión diplomática y aseguró que gracias a ellos logró detener “ocho guerras”.

“Detuve ocho guerras gracias a los aranceles” , señaló el mandatario. Según explicó, en distintos momentos amenazó con imponer gravámenes de hasta el 200% a varios países como mecanismo de disuasión en escenarios de tensión internacional, aunque evitó ofrecer detalles sobre esos casos.

Trump añadió que esta estrategia ha sido reconocida por diversos actores internacionales y defendió el uso de los aranceles como instrumento de política exterior. “Creo que es algo muy estadounidense”, sostuvo.

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El pasado día 12, un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos secundó que la Administración Trump siga aplicando el gravamen global del 10% impuesto por el republicano en febrero después de que el Supremo invalidara gran parte de su anterior esquema arancelario.

La decisión permitió que el Gobierno siga recaudando dichos gravámenes, establecidos bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, hasta que concluya la revisión judicial o expire su vigencia prevista para finales de julio, salvo que el Congreso decida extenderla.

Donald Trump afirmó que los aranceles también son una herramienta de presión diplomática. Foto: EFE.

Irán, China e inteligencia artificial

Durante la entrevista, Trump también defendió la política de su administración respecto a Irán y justificó la operación estadounidense en el estrecho de Ormuz. “Era un muro de acero”, afirmó al referirse al operativo.

“Esto no es una guerra como tal. Es la des-nuclearización de Irán”, reiteró, y agregó que “no se puede permitir que tengan un arma nuclear”.

También defendió la expansión de la industria de semiconductores en Estados Unidos y aseguró que el país alcanzará “una posición dominante” en ese sector estratégico porque es “clave para la seguridad nacional”.

Trump también enmarcó la política comercial y el desarrollo de la inteligencia artificial dentro de la competencia estratégica con China. “Si no lo hacemos nosotros, lo hará China”, afirmó, al tiempo que aseguró que Estados Unidos mantiene una ventaja significativa sobre el gigante asiático en esa tecnología.

“Estamos liderando sustancialmente en IA sobre China y sobre cualquier otro país”, dijo.

Sobre su relación con las grandes tecnológicas del país, no confirmó si, tal y como adelantó Financial Times, el Gobierno estadounidense está estudiando una posible participación del 5% en OpenAI.

“El Gobierno tiene una participación en Intel”, indicó, antes de añadir que esa empresa “tenía un problema y yo dije puedo resolverlo, pero quiero el 10% de la compañía”.

Con información de EFE.