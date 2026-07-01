El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró ingresos superiores a los US$ 1,000 millones relacionados con proyectos de criptomonedas durante el último año, de acuerdo con su informe financiero anual presentado ante la Oficina de Ética Gubernamental.

Según el documento oficial, difundido por diversos medios estadounidenses, una parte importante de esos recursos proviene de iniciativas como World Liberty Financial, empresa vinculada a su entorno familiar, así como de operaciones asociadas al token digital $TRUMP , que habrían aportado cientos de millones de dólares en ingresos.

Crece el peso de los activos digitales

El reporte, cuya presentación es obligatoria para los altos funcionarios del Poder Ejecutivo de Estados Unidos, presenta la información en rangos de valores y no en montos exactos, por lo que distintos medios realizaron estimaciones para calcular el volumen aproximado de las ganancias derivadas de estos activos.

El informe financiero del mandatario volvió a generar cuestionamientos sobre la relación entre sus negocios privados y el ejercicio de la Presidencia. Foto: EFE.

Los datos reflejan una mayor participación de las inversiones en criptomonedas dentro del patrimonio del mandatario, que históricamente ha estado concentrado en el negocio inmobiliario y las licencias comerciales.

Persisten los cuestionamientos

La divulgación del informe ha reavivado el debate sobre eventuales conflictos de interés entre las actividades empresariales privadas de Trump y las responsabilidades inherentes a su cargo, en un momento en que el mercado de activos digitales continúa ganando relevancia en Estados Unidos.

Con información de EFE.