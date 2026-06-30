El presidente estadounidense Donald Trump. (Foto: EFE)
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Redacción Gestión
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este martes al Congreso que termine con la ciudadanía por nacimiento horas después de que fracasara su intento de limitarla en el Tribunal Supremo.

escribió el mandatario en su red Truth Social.

Trump, que había prometido en su campaña limitar la ciudadanía para hijos de migrantes irregulares, calificó la decisión del Tribunal Supremo de mantener la ciudadanía por nacimiento como “lamentable” para el país.

Pese al revés del poder judicial a los planes del presidente, Trump no renuncia a su objetivo y apunta ahora al Congreso como vía para conseguirlo: aseguró.

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El argumento de la decisión del Tribunal Supremo

El Supremo consideró este martes, en una esperada sentencia, que la ciudadanía por nacimiento es un derecho que se consagró en la Constitución.

La decisión fue adoptada por cincos votos a favor y cuatro en contra de los magistrados y mantiene una interpretación de la Constitución de más de 150 años.

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