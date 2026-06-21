Irán ha interrumpido este domingo las conversaciones con Estados Unidos en Suiza, con mediación de Catar y Pakistán, tras las nuevas amenazas lanzadas por el presidente estadounidense Donald Trump contra Irán, informó la agencia IRNA.

“La delegación de la República Islámica de Irán abandonó el lugar de las negociaciones”, reportó el medio oficial del Gobierno iraní explicando que la decisión responde a las amenazas de Trump.

Amenazas sobre la mesa

Por su parte, el mandatario estadounidense advirtió hoy que, si no impide la actuación de su aliado libanés Hizbulá, Estados Unidos reanudaría los ataques “con mucha fuerza” contra Irán.

“Irán debe impedir de inmediato que sus grupos afiliados, generosamente financiados, en Líbano causen problemas. Si no lo hace, volveremos a atacar a Irán con mucha fuerza, como hicimos la semana pasada, o incluso con más contundencia”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Además, en una entrevista con Fox News, Trump advirtió a Teherán sobre el cierre del estrecho de Ormuz y afirmó que, si eso ocurre, “ya no tendrían país e incluso ni siquiera podrían regresar al suyo” en una aparente referencia al equipo negociador iraní.

Por su parte, el presidente del Parlamento y jefe del equipo negociador de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, restó importancia a las amenazas y aseguró que las Fuerzas Armadas de Irán están preparadas para responder a cualquier acción de Washington.

En esa línea, le aconsejó a Estados Unidos cuidar sus declaraciones: “Harían bien en medir sus palabras. Nuestras fuerzas armadas están listas para responderles de otra manera” , advirtió, sin mencionar expresamente al presidente estadounidense, pero en una referencia explícita a su último mensaje.

¿Grandes avances a la vista?

Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos comenzaron esta mañana con reuniones separadas con los países mediadores y, posteriormente, un encuentro multilateral centrado en la aplicación del memorando de entendimiento firmado el miércoles pasado. Se puso el foco especialmente en lo relativo al fin de la guerra en todos los frentes incluido el Líbano, como exige Teherán.

El vicepresidente estadounidense JD Vance, que encabeza la delegación de su país, había informado, antes de las amenazas de Trump, de “grandes avances” en las conversaciones.

Con información de EFE y AFP