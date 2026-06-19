El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que Irán fue quien promovió el acercamiento con Washington y advirtió que Teherán no recibirá los fondos contemplados en el reciente acuerdo alcanzado entre ambas naciones para poner fin al conflicto que las enfrentaba.

“No nos reunimos por desesperación; fue Irán quien lo hizo. ¡Están acabados! Dejaremos que transcurran los 60 días (de la segunda fase del acuerdo). No recibirán dinero alguno, ¡ni diez centavos!”, escribió Trump en una publicación en Truth Social, sin ofrecer mayores precisiones sobre el tema.

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Las declaraciones del mandatario se producen en un contexto de creciente tensión regional, luego de que las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, previstas para iniciarse este viernes en Suiza, fueran postergadas debido a los recientes ataques israelíes en territorio libanés.

Irán apunta a Estados Unidos

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, responsabilizó a Estados Unidos por los últimos bombardeos ejecutados por Israel en Líbano y advirtió que Teherán adoptará medidas para proteger a sus aliados en la región.

Según Bagaei, Washington tiene una “responsabilidad directa” en las acciones militares israelíes. Además, recordó que el cese de las hostilidades en Líbano forma parte del memorando de entendimiento suscrito entre Trump y el presidente iraní, Masud Pezeshkian, el cual entró en vigor el jueves.

Sus declaraciones se conocieron después de que Israel lanzara nuevos ataques sobre territorio libanés, que dejaron al menos 18 fallecidos. Desde hace semanas, Irán ha advertido que una escalada en el frente libanés podría poner en riesgo el acuerdo alcanzado con Estados Unidos.

Donald Trump aseguró que Irán no recibirá recursos contemplados en el acuerdo bilateral y afirmó que fue Teherán quien buscó acercarse a Washington. Foto: EFE.

Persisten diferencias por Líbano

En paralelo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reiteró que el Ejército de Israel continuará ocupando parte del sur del Líbano y mantendrá operaciones contra la milicia chií Hizbulá.

Sus declaraciones contrastan con las expresadas horas antes por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien señaló que Israel debe respetar el proceso de paz iniciado entre Washington y Teherán.

Estados Unidos e Irán habían previsto reunirse este viernes en Ginebra junto con los mediadores de Catar y Pakistán para formalizar el memorando de entendimiento y avanzar en un acuerdo de paz de largo plazo. Sin embargo, fuentes iraníes indicaron que la delegación de ese país suspendió su viaje a última hora debido a los ataques israelíes en Líbano y a la continuidad de la ocupación del sur libanés.

La decisión fue comunicada a Washington, en momentos en que se evidencian crecientes diferencias públicas entre Estados Unidos e Israel respecto al manejo de la crisis regional.

Con información de EFE.