La globalización, la transformación digital y el crecimiento del comercio electrónico están redefiniendo el perfil de los profesionales que las empresas demandan. Hoy, comprender cómo funcionan los mercados internacionales se ha convertido en una ventaja competitiva para quienes buscan liderar los negocios del futuro.

Hace algunos años, hacer negocios con otros países era una oportunidad reservada para las grandes empresas. Hoy, gracias a la digitalización, el comercio electrónico, los tratados de libre comercio y la creciente internacionalización de los mercados, cualquier organización puede proyectarse más allá de las fronteras nacionales. En este escenario, el verdadero desafío ya no es vender un producto al mundo, sino contar con profesionales preparados para hacerlo estratégicamente.

El Perú mantiene 22 acuerdos comerciales vigentes con más de 50 economías, que representan alrededor del 82 % del PBI mundial y cerca del 90 % del comercio internacional, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Este escenario abre enormes oportunidades para las empresas peruanas, pero también incrementa la necesidad de contar con especialistas capaces de comprender los mercados globales, identificar oportunidades de negocio y liderar procesos de internacionalización.

“Los negocios internacionales ya no constituyen una especialidad exclusiva de las grandes corporaciones. Hoy, cualquier empresa con visión de crecimiento necesita profesionales que comprendan la dinámica del comercio global y sepan identificar oportunidades en mercados cada vez más competitivos”, sostiene el Dr. Sergio Antonio Jordan de Vivero, docente de la carrera de Administración de Negocios Internacionales de la Universidad Privada San Juan Bautista.

Un mercado laboral que exige una visión global

El comercio internacional ha evolucionado. Ya no se limita a las exportaciones e importaciones; hoy involucra inteligencia comercial, logística internacional, marketing global, transformación digital, negociación estratégica, análisis de mercados, sostenibilidad y gestión de cadenas de suministro.

Esta transformación también ha cambiado el perfil profesional que buscan las organizaciones.

De acuerdo con el informe Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial, las empresas priorizan perfiles con competencias como pensamiento analítico, liderazgo, resolución de problemas complejos, alfabetización tecnológica, adaptabilidad y capacidad para trabajar en entornos multiculturales. Precisamente, estas habilidades son cada vez más valoradas por las organizaciones que operan en mercados internacionales.

“Las empresas necesitan personas capaces de tomar decisiones con una visión estratégica, interpretar escenarios internacionales y adaptarse rápidamente a los cambios económicos. El conocimiento técnico sigue siendo importante, pero hoy también se valoran competencias como el liderazgo, la negociación, el pensamiento analítico y la capacidad para desenvolverse en contextos multiculturales”, explica el especialista.

A ello se suma el crecimiento del comercio digital. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el comercio electrónico continúa expandiéndose a nivel mundial y está transformando la manera en que las empresas llegan a nuevos mercados, lo que impulsa la demanda de profesionales capaces de gestionar negocios en entornos digitales e internacionales.

Mucho más que exportar e importar

Durante años se creyó que los negocios internacionales consistían únicamente en exportar productos. Sin embargo, hoy esta disciplina abarca inteligencia de mercados, gestión logística, negociación internacional, análisis financiero, inversiones, comercio digital, innovación y planificación estratégica para empresas con operaciones globales.

Esto ha convertido a la carrera en una de las opciones con mayor proyección para quienes desean desarrollar una trayectoria profesional con alcance internacional.

“Hoy no basta con conocer un mercado local. Los profesionales deben entender cómo funcionan las economías, cómo evolucionan las cadenas globales de valor y cómo generar ventajas competitivas en escenarios internacionales. Esa visión global es la que hoy diferencia a los líderes empresariales”, afirma el Dr. Sergio Antonio Jordan de Vivero.

Formar a los líderes del comercio internacional

Consciente de esta realidad, la Universidad Privada San Juan Bautista fortalece su propuesta académica con la carrera de Administración de Negocios Internacionales, diseñada para formar profesionales capaces de liderar procesos de internacionalización, desarrollar estrategias comerciales globales y responder a los desafíos de una economía cada vez más conectada.

La formación integra conocimientos en comercio exterior, logística internacional, gestión empresarial, finanzas, marketing internacional, negociación, innovación y transformación digital, y prepara a los estudiantes para desenvolverse en organizaciones que operan tanto en mercados nacionales como internacionales.

Más que formar especialistas en comercio exterior, la carrera busca desarrollar líderes con visión estratégica, capacidad de análisis y competencias para generar oportunidades de negocio en cualquier parte del mundo.

“El Perú necesita profesionales preparados para competir en un escenario internacional cada vez más exigente. Formar especialistas con una visión global no solo fortalece a las empresas, sino que también contribuye al crecimiento económico y a la competitividad del país. Ese es el profesional que hoy demanda el mercado y el que buscamos formar desde la carrera de Administración de Negocios Internacionales de la Universidad Privada San Juan Bautista”, concluye el Dr. Sergio Antonio Jordan de Vivero.

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