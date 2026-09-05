El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitará Perú la próxima semana como parte de una gira que también incluirá Colombia y Ecuador, informó este viernes el Departamento de Estado.

Rubio viajará entre el 8 y el 10 de setiembre con el objetivo de fortalecer las asociaciones de Washington en la región. Durante su recorrido, tiene previsto reunirse con los nuevos gobiernos de Colombia y Perú, además del presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

En Perú, el funcionario estadounidense se reunirá con representantes del Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori. Será la primera visita del jefe de la diplomacia estadounidense al país desde que Fujimori asumió la Presidencia a finales de julio.

De acuerdo con el Departamento de Estado, durante los encuentros se abordarán asuntos relacionados con la seguridad regional, la lucha conjunta contra el narcoterrorismo y las oportunidades para estrechar las relaciones comerciales.

En Colombia, uno de los temas será el apoyo de Estados Unidos a la respuesta del país tras el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. También se buscará reforzar la cooperación frente al narcotráfico y el crimen organizado.

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., visitará Perú del 8 al 10 de setiembre como parte de una gira por Sudamérica. Foto: EFE.

Mientras que en Ecuador, Rubio se reunirá con el presidente Daniel Noboa, con quien se prevé que dialogue sobre la cooperación bilateral en materia de seguridad y la lucha contra el narcotráfico.

El Departamento de Estado señaló que la gira permitirá reafirmar el compromiso de la administración de Donald Trump con un hemisferio occidental “seguro, próspero y democrático”.

Mensaje del embajador de EE. UU.

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, destacó la próxima visita de Rubio a Lima a través de su cuenta en X.

“Es un honor, como embajador, recibirlo pronto en Perú. Esperen excelentes noticias para nuestra cooperación” , escribió Navarro en la red social.

Uno de los grandes líderes de la administración de @POTUS Trump, @SecRubio va a pasar a la historia como el más consecuente secretario de Estado que haya tenido nuestra nación. Es un honor, como embajador, recibirlo pronto en el Perú. Esperen excelentes noticias para nuestra… https://t.co/bcvtMKjHle — Embajador Navarro (@USAmbPeru) September 4, 2026

Relación de Washington con Latinoamérica

La gira del secretario de Estado se produce en un momento en que la cooperación de Washington con Latinoamérica es cada vez más estrecha, coincidiendo con las victorias electorales en el último año de varios Gobiernos alineados ideológicamente con el Ejecutivo del presidente estadounidense, Donald Trump.

La seguridad es uno de los terrenos en los que la Casa Blanca está logrando reforzar más la cooperación a nivel regional y promete ser uno de los temas que Rubio trate durante su visita a Colombia, a donde ya viajó el comandante del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), Francis Donovan, a finales de agosto.

Además, tras la llegada a la presidencia de De la Espriella, Colombia ha anunciado su adhesión a la Coalición Contra los Cárteles de las Américas (A3C), una alianza militar y operativa impulsada por el Gobierno Trump para combatir de forma conjunta el narcotráfico y el crimen organizado en Latinoamérica y el Caribe.

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De hecho, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, aprovechó el anuncio de la adhesión colombiana para afirmar que De la Espriella ha autorizado a Washington realizar operaciones militares conjuntas contra el narcotráfico en suelo colombiano.

La lucha contra el crimen organizado previsiblemente será tratada también por Rubio y Noboa durante la visita del secretario de Estado a Ecuador, la segunda en apenas un año, un lapso en el que Quito y Washington han divulgado ya la ejecución de un par de operaciones conjuntas contra el narcotráfico en el país andino.

Con información de EFE.