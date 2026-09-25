La presidenta de la república, Keiko Fujimori, participó en el tradicional campanazo de cierre de la Bolsa de Valores de Nueva York, como parte de sus actividades en el marco de las actividades del período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La visita oficial a la sede de la New York Stock Exchange (NYSE) busca promocionar al Perú como destino de inversión, así como fortalecer los lazos económicos y empresariales con Estados Unidos.

Además de ello, la agenda de la mandataria incluyó reuniones con ejecutivos de grandes compañías, actividades protocolares relacionadas con el cierre bursátil y contactos con medios especializados en información financiera.

Al llegar a la NYSE, Fujimori fue recibida por la presidenta de la bolsa neoyorquina, Lynn Martin, con quien sostuvo un encuentro junto a otros directivos de la institución.

Luego, la mandataria se dirigió al piso de operaciones de la bolsa para firmar el Libro del Campanazo y participar en una sesión de fotografías.

Cabe precisar que, durante el acto del toque de la campana de cierre de la NYSE, la mandataria estuvo acompañada por Lynn Martin y la delegación peruana.