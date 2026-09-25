La presidenta Keiko Fujimori participó en el “campanazo” de cierre de la Bolsa de Valores de Nueva York. (Foto: Presidencia)
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Redacción Gestión
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como parte de sus actividades en el marco de las actividades del período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La visita oficial a la sede de

Además de ello, la agenda de la mandataria incluyó reuniones con ejecutivos de grandes compañías, actividades protocolares relacionadas con el cierre bursátil y contactos con medios especializados en información financiera.

Al llegar a la NYSE,

Luego, la mandataria se dirigió al piso de operaciones de la bolsa para firmar el Libro del Campanazo y participar en una sesión de fotografías.

Cabe precisar que, durante el acto del toque de la campana de cierre de la NYSE, la mandataria estuvo acompañada por Lynn Martin y la delegación peruana.

Fujimori fue recibida por la presidenta de la bolsa neoyorquina, Lynn Martin, con quien sostuvo un encuentro junto a otros directivos. (Foto: Presidencia)
Fujimori fue recibida por la presidenta de la bolsa neoyorquina, Lynn Martin, con quien sostuvo un encuentro junto a otros directivos. (Foto: Presidencia)

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