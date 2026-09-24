La logística no se limita al transporte: inventarios, almacenamiento, preparación de pedidos y entregas también pueden generar sobrecostos. Foto: Composición Gestión-Gemini.
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Giancarlos Torres
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Una empresa puede tener bajo control su gasto en transporte y, aun así, estar perdiendo margen en su operación logística. Inventarios que no rotan, entregas fallidas, tiempos de espera, rutas ineficientes o incluso un almacén mal ubicado pueden elevar el costo real de llevar un producto hasta el cliente.

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