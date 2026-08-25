La incorporación de nueva oferta continuará acotada durante lo que resta del año. Para el 2026 se prevé únicamente la entrega del Edificio Tamayo, en San Isidro Financiero, que añadirá más de 9,000 m2 al inventario, aunque con un impacto marginal en la disponibilidad.

“El Edificio Tamayo en San Isidro Financiero, desarrollado por Pacífico Seguros, en gran parte ya está ocupado por empresas del mismo grupo. Hay algunos espacios disponibles pero, cuando ingrese, estará por encima del 50% de ocupación, si no es que más. No es significativa la disponibilidad que va a ingresar ahí”, comentó a Gestión Denise Vargas, Market Research Coordinator de Cushman & Wakefield.

Oficinas Prime: el grueso de la nueva oferta se concentra hacia el 2027

Durante este año se inició la construcción de Fibra Camino Real 535, con entrega prevista para 2027, junto con los desarrollos de Alpina Inmobiliaria (Edificio Corporativo Santa Cruz) y Urbanova (Torre Rosales). En conjunto, el mercado registra 53,903 m2 en construcción, concentrados principalmente en San Isidro Financiero (38,559 m2), seguido por Miraflores (9,044 m2) y San Isidro Empresarial (6,300 m2).

Buena parte de esa oferta ya está comprometida antes de salir al mercado. Aproximadamente el 40% de la disponibilidad de los edificios Clase A en construcción se encuentra prearrendada, con Torre Rosales (Urbanova) y el Edificio Tamayo (Pacífico Seguros) concentrando gran parte de esa ocupación anticipada.

“Los desarrollos más significativos son los que se vienen en el 2027. Todos estos proyectos ya se vienen arrendando desde antes. Por ejemplo, Torre Rosales de Urbanova ya tiene un porcentaje significativo ocupado”, indicó Vargas.

De los cuatro edificios en construcción, tres estarían listos para el 2027 y solo el Edificio Tamayo culminaría hacia finales de este año. En el caso de Fibra Camino Real 535, en San Isidro Empresarial, la expectativa es para la segunda mitad del 2027.

A ello se suman 27,157 m2 en etapa de proyecto, distribuidos entre Santiago de Surco y San Isidro Empresarial, cuya ejecución está por definirse. La expectativa es que la propia reducción de la disponibilidad active nuevos proyectos y la ejecución de los bancos de terrenos de algunos desarrolladores.

“Es probable que los desarrolladores tengan su banco de terrenos y, en ese momento (2027), evalúen oportunidades que tenían sobre la mesa y que, por la alta vacancia, no podían todavía poner en marcha”, señaló la especialista.

Los desarrollos de mayor escala —Torre Rosales, Edificio Corporativo Santa Cruz y Fibra Camino Real 535— se concretarán recién en el 2027, la mayoría con precios de entrada estarían por encima de los US$ 20 por m2.

Oficinas Clase A: precios estables con sesgos al alza

El precio de renta pedido en oficinas Clase A se mantuvo estable en un promedio de US$ 16.5 por m2, sin variación frente al trimestre anterior ni en el registro interanual. No obstante, el escenario se configura con un claro sesgo al alza en los submercados de mayor demanda. Los valores promedio se ubican entre US$ 14.8 por m2 en Santiago de Surco y US$ 18.7 por m2 en San Isidro Empresarial, el corredor de mayor valor, seguido por San Borja (US$ 18.0) y San Isidro Financiero (US$ 17.1).

“Vamos viendo cómo algunos desarrolladores o propietarios ya cambiaron sus precios: han incrementado US$ 1 o US$ 1.5, incluso en algunos casos US$ 2”, precisó Vargas.

Los próximos proyectos, agregó, ingresarían por encima de los US$ 20 por m2. “Ya comenzamos a ver una tendencia un poco más al alza en los precios de alquiler. No creo que haya algo que revierta en el corto plazo esta tendencia”, sostuvo.

Absorción más activa y vacancia en descenso

En el segundo trimestre de 2026, el mercado Clase A registró una absorción neta de 24,083 m2, más de tres veces superior a la del mismo periodo de 2025 (7,540 m2). Con ello, la absorción acumulada del primer semestre alcanzó 35,076 m2, reflejo de una demanda más activa y de una mayor concreción de decisiones inmobiliarias.

“En Clase A se dinamiza un poco más porque las empresas ven que hay menos disponibilidad, entonces buscan poder ocupar lo que hay, sobre todo aquellas que están con el apuro de cerrar algún contrato en el corto plazo”, explicó Vargas. Esa absorción, añadió, es también más selectiva: las opciones para quien busca plantas grandes se acortan, mientras que en espacios más pequeños —de 300 o 400 m2— la oferta aún es más holgada.

Este comportamiento se dio en un contexto de menor disponibilidad y limitada nueva oferta, lo que favoreció una reducción sostenida de la vacancia. La tasa de disponibilidad cerró en 8.6%, con una caída de 2.3 puntos porcentuales (p.p.) respecto al trimestre anterior y de 4.6 p.p. frente al segundo trimestre de 2025, evidenciando un mercado progresivamente más ajustado.

“Estamos viendo la confirmación de una tendencia que ya se veía venir varios trimestres atrás: la reducción de la tasa de vacancia y el incremento progresivo de los precios de alquiler”, resumió la ejecutiva. De mantenerse la actual dinámica de absorción y las restricciones de oferta, la disponibilidad continuará reduciéndose gradualmente en los principales corredores corporativos.

El factor nuevo gobierno tras elecciones y las perspectivas

La definición del proceso electoral y la ratificación del liderazgo actual al frente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) han contribuido a reforzar la confianza del mercado y a reducir parte de la incertidumbre de meses previos. Ese entorno de mayor previsibilidad, sumado a la estabilidad cambiaria, continúa favoreciendo las decisiones de inversión y expansión empresarial.

“Ahora que está un poco más claro hacia dónde vamos, si la economía sigue por buen camino es probable que algunas empresas apuesten por expansiones o por implementar más espacios en general, no solo en la capital, sino también en provincia. Puede ser una tendencia”, proyectó Vargas.

De cara al cierre de año, la vacancia seguiría disminuyendo, con un eventual repunte moderado una vez que ingresen los proyectos del 2027, sujeto a su nivel de ocupación. El precio de renta, en cambio, mantendría su curso ascendente de manera progresiva.

DATO CLAVE.

Edificios en construcción. Durante 2026 solo ingresará el Edificio Tamayo (más de 9,000 m2) en San Isidro Financiero. Los desarrollos de mayor escala —Torre Rosales, Edificio Corporativo Santa Cruz y Fibra Camino Real 535— se concretarán recién en el 2027, la mayoría con precios de entrada estarían por encima de los US$ 20 por m2.