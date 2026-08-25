Durante este año se inició la construcción de Fibra Camino Real 535, con entrega prevista para 2027. (Foto: dlpsarquitectos)
Durante este año se inició la construcción de Fibra Camino Real 535, con entrega prevista para 2027. (Foto: dlpsarquitectos)
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Edgar Velito
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El mercado de oficinas prime en Lima se encamina hacia un escenario de mayor estrechez. La reducción sostenida de la vacancia, sumada a una incorporación de nueva oferta que seguirá siendo limitada en el corto plazo, empieza a inclinar la balanza hacia los propietarios y a presionar los precios de renta al alza. Los desarrollos más relevantes recién llegarán en el 2027, según el reporte Marketbeat Lima Oficinas T2 2026 de Cushman & Wakefield.

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