Juntos por el Perú no está dispuesto a respaldar sin restricciones el pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo. Así lo señaló el diputado Ernesto Zunini, quien advirtió que una eventual delegación debe respetar las atribuciones del Parlamento y garantizar el debate de las medidas propuestas.

La solicitud del Gobierno plantea recibir facultades para legislar durante 120 días calendario y comprende ocho materias que desarrollan 66 ítems relacionados con seguridad ciudadana, empleo, régimen tributario, hidrocarburos, ambiente y modernización del Estado, entre otros ámbitos.

En un pronunciamiento previo al debate, Zunini reconoció la urgencia de atender problemas como la inseguridad ciudadana y los efectos del fenómeno de El Niño. Sin embargo, sostuvo que las respuestas deben discutirse dentro de los mecanismos parlamentarios .

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“Los peruanos están hoy representados en esta Cámara de Diputados. No respetar la voz de esta Cámara de Diputados significa suprimir las garantías de la institucionalidad democrática de nuestra República” , manifestó, según Canal N.

El legislador también cuestionó la amplitud de la propuesta del Ejecutivo, al considerar que algunas de las materias incluidas requieren una discusión más extensa por sus implicancias tributarias, laborales, ambientales y energéticas.

Ernesto Zunini, diputado de Juntos por el Perú, cuestionó la amplitud del pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo. Foto: Congreso.

La solicitud del Ejecutivo está contenida en la Proposición Legislativa N.° 00098/2026-2031-CD. Según la información oficial del Congreso, abarca asuntos como legislación penal, seguridad ciudadana, orden interno, migración, micro y pequeñas empresas, empleo, inspección laboral, actividades agrícolas y pesqueras, recursos hídricos, minería y electricidad.

También incluye gestión ambiental, tasas de interés, regímenes tributarios, acuerdos comerciales, modernización del Estado, vivienda y saneamiento, entre otros temas.

Durante la sustentación del pedido en septiembre, diputados de distintas bancadas solicitaron al Gobierno precisar el alcance de las materias que van más allá de la seguridad ciudadana y la respuesta frente al fenómeno de El Niño.

Juntos por el Perú pide delimitar funciones de las cámaras

Zunini informó, además, que su bancada presentó un documento al Senado para solicitar un pronunciamiento sobre las competencias de esa cámara para modificar dictámenes aprobados previamente por Diputados.

El pedido se enmarca en la implementación del nuevo Congreso bicameral, en el que ambas cámaras tienen atribuciones diferenciadas dentro del procedimiento legislativo. La Cámara de Diputados participa en la presentación, el debate y la aprobación de proposiciones legislativas, mientras que el Senado puede revisar, aprobar, modificar o rechazar las propuestas que recibe, conforme a la Constitución y los reglamentos parlamentarios.

“Es necesario delimitar las competencias de cada una de las cámaras”, afirmó el legislador, quien advirtió sobre la necesidad de evitar diferencias de interpretación durante el trámite de las iniciativas legislativas.

Bancada evaluará las medidas del Gobierno

Respecto al pedido de facultades, Zunini reiteró que Juntos por el Perú evaluará las medidas planteadas por el Ejecutivo, pero descartó respaldar una delegación sin límites suficientemente claros.

“En el caso de Juntos por el Perú, nosotros no estamos en condiciones de firmar un cheque en blanco”, sostuvo.

El diputado remarcó que cualquier delegación de facultades debe preservar el debate parlamentario y respetar las competencias constitucionales de ambas cámaras.