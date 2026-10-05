La presidenta Keiko Fujimori se refirió este lunes a las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo y que ya cuentan con un primer dictamen aprobado por la Comisión de Constitución. La mandataria expresó su expectativa de que la Cámara de Diputados amplíe la propuesta durante el debate que se desarrollará en los próximos días.

Consultada por la solicitud de facultades para legislar, sostuvo que su posición busca recoger el pedido de los ciudadanos, quienes, según afirmó, llevan años esperando que los políticos adopten decisiones y lleguen a acuerdos.

“Sé que estos próximos días la Cámara de Diputados va a debatir, esperamos que amplíen el primer dictamen que se ha aprobado. Pero sí creo que es importante que escuchen a la calle y que sepan que los ciudadanos también están esperando de ellos que puedan ponerse de acuerdo y que puedan dar este pedido de facilidades para que el Gobierno pueda hacer las cosas más rápidas”, declaró.

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La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados sesiona en la sala Miguel Grau para sustentar y debatir el dictamen sobre la delegación de facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec

Keiko Fujimori responde por presuntas amenazas

La presidenta también fue consultada por las presuntas amenazas dirigidas en su contra durante una transmisión en vivo. Frente a ello, aseguró que continuará con las acciones orientadas a recuperar el orden y fortalecer la seguridad en el país.

“No tengo miedo, ni voy a retroceder en todo este esfuerzo de lograr el orden y la seguridad en nuestro país. Si piensan que con ese tipo de comentarios me van a hacer retroceder, se equivocan”, sostuvo la presidenta.

De esta manera, la mandataria reiteró su expectativa de que el Congreso amplíe el dictamen sobre las facultades legislativas. Fujimori insistió en que los ciudadanos esperan que los legisladores alcancen acuerdos y permitan al Ejecutivo contar con las herramientas solicitadas para acelerar la implementación de sus medidas.