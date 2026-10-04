Keiko Fujimori. (Foto: Presidencia)
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Redacción Gestión
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La presidenta Keiko Fujimori hizo un llamado a los ciudadanos a acudir a las urnas y ejercer su derecho al voto de manera consciente, luego de emitir su sufragio durante la jornada de elecciones regionales y municipales.

“Es muy importante hacer un llamado a todos los ciudadanos a que acudan a las urnas”, manifestó Fujimori.

ONPE.
ONPE.

Fujimori exhortó a los electores a evaluar sus opciones y elegir a quienes consideren los ciudadanos más adecuados para asumir los cargos de alcaldes distritales, alcaldes provinciales y gobernadores regionales.

“Lo hagan de una manera consciente buscando a los mejores ciudadanos para ser los futuros alcaldes distritales, provinciales y futuros gobernadores regionales”, señaló.

afirmó.

Finalmente, Fujimori expresó sus buenos deseos a los candidatos que participan en la jornada electoral y reiteró su llamado a la ciudadanía a acudir a votar. “A los candidatos les deseo muchísima suerte”, manifestó la presidenta tras emitir su voto.

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