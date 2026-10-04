La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó que el material electoral ya fue distribuido en todos los locales de votación de Lima Metropolitana y Callao.
El último local en recibir el material fue el colegio Alfonso Ugarte, en el distrito de San Isidro, donde se habilitaron 127 mesas de sufragio y se espera la participación de miles de electores.
El vocero de la ONPE, Pablo Hartill, indicó que la distribución en Lima y Callao culminó a las 5:43 a.m. del sábado. En el resto del país, el material había sido enviado previamente y durante la jornada se completaba su llegada a los últimos locales.
Asimismo, señaló que los locales de votación cuentan con seguridad durante las horas previas a la jornada electoral. Las Fuerzas Armadas están a cargo de la seguridad en el interior de los centros de votación, mientras que la Policía Nacional del Perú (PNP) resguarda los exteriores.
Miembros de mesa deben acudir desde las 6 a.m.
La ONPE recordó que los miembros de mesa fueron convocados para presentarse desde las 6 a.m., con el objetivo de instalar las mesas de sufragio a las 7 a.m. La jornada de votación se desarrollará desde las 7 a.m. hasta las 5 p.m.
Según explicó el vocero, los nueve miembros de mesa deben estar presentes para la instalación. Quienes no cumplan con esta obligación estarán sujetos a la multa correspondiente. De los nueve convocados, tres asumirán finalmente las funciones durante la jornada y recibirán la compensación económica establecida.
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¿Cómo será el proceso de votación?
Los electores deberán verificar previamente su local y mesa de votación. Al llegar, deberán dirigirse a la mesa correspondiente, donde los miembros de mesa comprobarán su identidad y les entregarán la cédula de sufragio.
Luego pasarán a una de las cabinas de votación para marcar su opción y posteriormente depositarán la cédula en el ánfora. Finalmente, deberán firmar la lista de electores antes de retirarse.
La ONPE recomendó que los ciudadanos acudan informados sobre las organizaciones políticas y candidatos por los que votarán. La cédula no contiene fotografías de los candidatos, sino el nombre y símbolo de las organizaciones políticas. Los carteles con la información de los candidatos estarán colocados en las cabinas de votación.
El procedimiento de votación debería tomar aproximadamente un minuto o un minuto y medio, según la recomendación brindada por el organismo electoral. La ONPE también contará con personal en los locales para orientar a los miembros de mesa y apoyar durante el desarrollo de la jornada. En los centros de votación también estarán presentes personeros, representantes del Jurado Nacional de Elecciones y otros actores del sistema electoral.