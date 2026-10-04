La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó que el material electoral ya fue distribuido en todos los locales de votación de Lima Metropolitana y Callao.

El último local en recibir el material fue el colegio Alfonso Ugarte, en el distrito de San Isidro, donde se habilitaron 127 mesas de sufragio y se espera la participación de miles de electores.

El vocero de la ONPE, Pablo Hartill, indicó que la distribución en Lima y Callao culminó a las 5:43 a.m. del sábado. En el resto del país, el material había sido enviado previamente y durante la jornada se completaba su llegada a los últimos locales.

Asimismo, señaló que los locales de votación cuentan con seguridad durante las horas previas a la jornada electoral. Las Fuerzas Armadas están a cargo de la seguridad en el interior de los centros de votación, mientras que la Policía Nacional del Perú (PNP) resguarda los exteriores.

Te contamos cómo ubicar tu local de votación. (ONPE)

Miembros de mesa deben acudir desde las 6 a.m.

La ONPE recordó que los miembros de mesa fueron convocados para presentarse desde las 6 a.m., con el objetivo de instalar las mesas de sufragio a las 7 a.m. La jornada de votación se desarrollará desde las 7 a.m. hasta las 5 p.m.

Según explicó el vocero, los nueve miembros de mesa deben estar presentes para la instalación. Quienes no cumplan con esta obligación estarán sujetos a la multa correspondiente. De los nueve convocados, tres asumirán finalmente las funciones durante la jornada y recibirán la compensación económica establecida.

¿Cómo será el proceso de votación?

Los electores deberán verificar previamente su local y mesa de votación. Al llegar, deberán dirigirse a la mesa correspondiente, donde los miembros de mesa comprobarán su identidad y les entregarán la cédula de sufragio.

Luego pasarán a una de las cabinas de votación para marcar su opción y posteriormente depositarán la cédula en el ánfora. Finalmente, deberán firmar la lista de electores antes de retirarse.

La ONPE recomendó que los ciudadanos acudan informados sobre las organizaciones políticas y candidatos por los que votarán. La cédula no contiene fotografías de los candidatos, sino el nombre y símbolo de las organizaciones políticas. Los carteles con la información de los candidatos estarán colocados en las cabinas de votación.

El procedimiento de votación debería tomar aproximadamente un minuto o un minuto y medio, según la recomendación brindada por el organismo electoral. La ONPE también contará con personal en los locales para orientar a los miembros de mesa y apoyar durante el desarrollo de la jornada. En los centros de votación también estarán presentes personeros, representantes del Jurado Nacional de Elecciones y otros actores del sistema electoral.